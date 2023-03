“Ambra Angiolini morta”: quello che succede è tristissimo | Una vera piaga

L’attrice Ambra Angiolini è seguitissima sui social, con i fan condivide ogni dettaglio della sua vita privata e lavorativa. Questa volta, il suo ultimo post dice la verità sulla sua presunta morte.

Ambra Angiolini è una conduttrice, attrice e cantante italiana, nata nel 1977 a Roma. La donna è amatissima dal pubblico italiano, che la segue in ogni momento, anche quando ha periodi di poca attività nel mondo dello spettacolo, come successo nell’ultimo anno. I suoi fan la seguono con foga ed entusiasmo anche sui social, è lì che lei racconta i dettagli della sua vita privata e lavorativa.

Ambra inizia la sua carriera nel 1990, quando appare sotto i riflettori del programma Fantastico, il suo debutto più importante avviene nel ’92, quando partecipa al programma Bulli e Pupe. Successivamente da avvio alla sua carriera come conduttrice, muovendo i suoi primi passi in casa Rai.

Nel 1994 pubblica un album, dimostrando le sue abilità musicali. il titolo è T’appartengo, famosissimo e ascoltato tutt’ora. Nel ’98 debutta in radio, lavorando in Radio 105 e dedicandosi poi alla recitazione dal 2000, lavorando senza sosta come conduttrice e ottenendo importanti ruoli in diversi cast di film proiettati nelle sale cinematografiche.

Tra le ultime apparizioni di Ambra Angiolini, ricordiamo quando nel 2017 è stata una dei giudici di Amici di Maria De Filippi e poi nel 2022 fa parte della giuria del talent show X-Factor.

Il post inaspettato di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è sempre stata abbastanza riservata sulla sua vita privata. Nonostante questo, è nota la sua relazione di nove anni, fino al 2015, con il cantante Francesco Renga. Oggi i due sono amici e in ottimi rapporti, dichiarando dettagli loro stessi.

La cantante ama condividere molto della sua vita privata con i suoi seguaci, rispettando ad ogni modo la sua privacy. Nonostante lei non sia sempre al centro dell’attenzione dei media, molto spesso il suo nome compare sui tabloid, è anche molto seguita su Instagram, questo contribuisce alla diffusione delle informazioni sul suo conto.

Ambra Angiolini: è morta?

Ambra Angiolini è da giorni soggetto del gossip e della cronaca italiana, la notizia che gira è quella sulla sua presunta morte. Ciò che realmente è successo è semplicemente uno “scherzo” di cattivo gusto. Si tratta di una notizia acchiappaclick che si presenta come uno scandalo. In realtà parla del decesso di un’altra persona che ha lo stesso nome della nostra amata cantante.

Ambra poche ore fa ha condiviso una sua foto e ha dichiarato: “Fonte ufficiale: NON SONO MORTA #fakenews. Oppure non me l’hanno detto e domani andrò comunque al Tetro Nuovo a Verona”.