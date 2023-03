Alba Parietti, lutto improvviso: nessuno lo sapeva

Albe Parietti è una conduttrice e attrice italiana molto amata dal pubblico italiano. L’ultimo suo post sui social ha rattristato i suoi seguaci, ha infatti nelle ultime ore condiviso con tutti loro una triste notizia: il lutto improvviso.

Alba Parietti è una conduttrice, show girl e un’attrice italiana, le sue origini sono torinesi, dove è nata dal ’61 – non dimostra affatto l’età che ha. La donna ama molto il suo lavoro quanto dedicare tempo a se stessa, al compagno con il quale condivide ogni dettaglio della sua vita e dare consigli ai suoi fan sui social, condividendo con loro tutto.

La carriera della Parietti è iniziata quando era molto giovane, nel ’77. Appare per la sua prima volta sotto ai riflettori teatrali nella commedia di Oscar Wilde, L’importanza di chiamarsi Ernesto. Negli anni a seguire, divenuta già nota, recita in Abbronzatissimi, film del grande Gigi Proietti. Nel 1992, in seguito, ha presentato anche il Festival di Sanremo con il collega Pippo Baudo.

Alba ha un solo figlio, al quale si dedica quanto più può, ama passare molto tempo con lui e la sua famiglia, si tratta di Francesco Oppini, un uomo noto nella sfera dello spettacolo italiano, è nato nel 1982 dalla relazione con Franco Oppini, attore italiano.

Oggi la show girl è innamorata di Fabio Adami, un uomo affascinante con il quale condivide tutto e con i fan sui social condivide la loro vita, raccontando ogni dettaglio.

Il triste post di Alba Parietti

Alba Parietti è sempre molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove condivide con i suoi seguaci tutto, dai suoi viaggi ai suoi hobby e ovviamente mostra a tutti la sua vita privata e la sua routine con il suo compagno, ricevendo sempre complimenti da parte di tutti i seguaci.

Il suo ultimo post però è diverso, Alba infatti ha voluto condividere con i fan un lungo messaggio, molto triste: si tratta di una grande perdita nel mondo dello spettacolo italiano.

Le parole intense e il ricordo di Alba Parietti

Alba Parietti ha condiviso su Instagram la foto di un suo amico, il noto giornalista Gianni Minà, deceduto il 27 marzo 2023. La conduttrice ha raccontato un ricordo, qualcosa che nessuno sapeva.

La Parietti ha scritto di non aver mai conosciuto un uomo meraviglioso come Minà e ha raccontato: “[…]. Ho un ricordo indelebile e questo ve lo racconto: Conducevo a Venezia un’importante trasmissione durante il festival del cinema per Telemontecarlo in diretta dall’Excelsior. A un certo punto inaspettatamente arriva Fabrizio Corallo con Gianni Minà e mi portano in diretta niente meno che Martin Scorsese in piena diretta […]. Oltre ad essere un grande giornalista era uno di cui ti potevi fidare…e spero che almeno oggi tutti lo possano ricordare per ciò che è stato. Anche se il suo valore lo riconoscerà chi ha i suoi stessi valori. Ciao Gianni ancora Grazie”.