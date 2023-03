Termosifoni, regola questo componente e risparmia un capitale: ecco il trucco dei tecnici

Come risparmiare sulla bolletta per il riscaldamento agendo direttamente dai termosifoni, basta regolare un semplicissimo componente.

Gli effetti a lungo termine della pandemia da Covid-19 e la guerra scoppiata in Ucraina con l’invasione dell’esercito Russo, hanno contribuito ad alimentare quella che è stata definita come crisi energetica. Un fenomeno che riguarda l’intera Europa, ma che in Italia pare più accentuato perché abbiamo pochissime fonti di produzione interne e la maggior parte dei combustibili necessario vengono importati da altri paesi, in particolare proprio dalla Russia.

I costi delle materie prime sono arrivati alle stelle portando le bollette per le forniture di luce e gas a livelli mai toccati prima. Non è da sottovalutare anche le speculazioni dei gestori e fornitori che hanno approfittato della situazione per aumentare ulteriormente i prezzi.

La situazione che si è venuta a creare ha costretto lo stesso Governo, dell’allora presidente Mario Draghi, ad intervenire per mettere un limite al prezzo stabilito dai gestori. Limite che, in realtà, non è stato rispettato da tutti, per questo sono dovute intervenire nuovamente le Istituzioni, su richiesta di varie associazioni dei consumatori, per imporre la restituzione del maltolto attraverso le tariffe non controllate.

Ovviamente i primi a pagare sono gli italiani, che hanno visto aumentare esponenzialmente le bollette nel giro di pochissimo tempo. Sono tantissime, infatti, le famiglie che non riescono più ad arrivare a fine mese.

Come abbassare i consumi dei termosifoni

Per far fronte a questa situazione i cittadini hanno messo in campo qualunque trucco per risparmiare. Per esempio abbiamo imparato gli orari in cui accendere gli elettrodomestici ad evitare di lasciare i dispositivi in stand by e tanto altro ancora. In pochi sanno, però, che ad incidere maggiormente sui costi domestici sono proprio i riscaldamenti. L’unico vero modo di risparmiare è dunque utilizzarli nel modo corretto.

Prima di tutto è necessario ridurre la temperatura dei riscaldamenti, impostando i sensori non oltre i 22 gradi, come consigliato dagli esperti. E’ possibile agire anche direttamente sui detentori del termosifone, ossia quegli elementi che hanno il compito di regolare il flusso d’acqua all’interno dei termosifoni e quindi la temperatura dell’ambiente.

Il riscaldamento domestico, infatti, altro non è che un sistema idraulico a circuito chiuso, in cui l’acqua calda, dalla caldaia, viene pompata attraverso i tubi, arrivando direttamente ai termosifoni. Regolando il detentore del termosifone è possibile dunque regolare la temperatura di ogni singolo termosifone e, quindi, ridurre definitivamente i consumi.