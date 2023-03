Rudy Zerbi, la confessione: “ho ritrovato mia figlia”

Rudy Zerbi è un conduttore e opinionista molto apprezzato dal pubblico, il suo umorismo lo ha condotto ad essere amato da tutto. Il suo ultimo post rivela qualcosa di molto importante, ha lasciato tutti senza parole ma con un sorriso.

Rudy Zerbi, all’anagrafe Rodolfo Zerbi, oggi ha 53 anni ed è un produttore discografico della Sony, professore di canto e conduttore italiano. E’ conosciuto in particolar modo per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Amici, talent al quale partecipa nelle vesti di insegnante.

Zerbi è originario di Lodi, città dove è cresciuto prima di avviare la sua carriera e viaggiare molto, trasferendosi in diverse città della penisola. La sua carriera ha inizio quando è ancora molto giovane, a soli 16 anni infatti inizia a lavorare per la Sony, la casa discografica in cui tutt’ora lavora e nello stesso momento inizia a lavorare come conduttore radiofonico e dj.

Rudy è felicemente in compagnia di Maria Soledad Temporini, un’architetto con la quale ha due figli maschi, ma prima di questa relazione ha avuto altri due figli, sempre maschi.

Zerbi è molto seguito sia in televisione, quando appare sotto ai riflettori, sia sui social, su Instagram in particolare, dove ha un bellissimo rapporto con i seguaci ed è molto attivo ogni giorno.

Il post di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi è divenuto famoso passo dopo passo, in particolare con la sua partecipazione a diversi talent show come Italian’s Got Talent e Tu si Que Vales e soprattutto Amici. Il produttore è infatti uno dei volti principali del programma, è riuscito a farsi conoscere per l’uomo che è, per il suo talento e consigli.

Zerbi è amato quanto – spesso -criticato dal pubblico, per i suoi modi spesso troppo diretti ma questo non lo ha ostacolato nella costruzione di bellissimi rapporti in ambito lavorativo, anche con gli alunni del talent Mediaset.

La ‘figlia’ di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi ha quattro figli, tutti maschi: Luca, Edoardo, Leo e Tommaso. Ha sempre voluto una figlia femmina, senza però riuscirci. Il suo ultimo post su Instagram però rivela qualcosa di molto significativo per il conduttore, si tratta di un selfie in cui appare in compagnia di una giovane ragazza che chiama ‘figlia’ si tratta della vincitrice della scorsa edizione di Amici: Giulia Stabile.

Rudy ha scritto: “Ho provato quattro volte ad avere una figlia femmina, ora ne ho trovata una che è un po’ cresciutella ma brava e bella”.