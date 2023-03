Forno, ti basta usarlo a quest’ora e risparmierai un sacco di soldi: il magico trucco

Il caro energia sta colpendo l’Italia e tutto il territorio europeo da un bel po’ di mesi a questa parte. Tutto è iniziato per la precisione circa un anno fa, all’esordio e allo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno portato con sé diverse conseguenze che si sono riflettute poi sull’intero territorio europeo.

In primis ricordiamo per esempio l’aumento del costo dei prodotti alimentari, come per esempio l’olio di semi di arachidi, che si è riflettuto a sua volta in un’inflazione a livello del settore alimentare in generale. Oltre a questo ricordiamo poi il rialzo sconsiderato del costo dell’energia elettrica e del gas metano.

È stato proprio questo aumento in particolare a determinare dei rialzi a livello dei prezzi delle bollette dell’energia elettrica e del gas metano da parte delle principali compagnie fornitrici d’energia, come Enel Energia nel caso del territorio italiano.

Fortunatamente i governi delle principali nazioni europee hanno immediatamente preso dei provvedimenti a tal proposito, così da fronteggiare il caro energia e aiutare in particolare le fasce di popolazione più bisognose d’aiuti. Nel caso più specifico del governo italiano, per esempio, ricordiamo la pubblicazione del decreto Aiuti-Bis e decreto Aiuti-Ter, con il decreto Aiuti-Quater in arrivo.

Tra i provvedimenti principali ricordiamo l’introduzione del bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia (sia per quanto riguarda l’energia elettrica che il gas metano), così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali volte all’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione , i quali consumano di meno e consentono quindi di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno, essendo dotati di classi d’efficienza energetica molto alta rispetto agli elettrodomestici di qualche anno fa.

Consigli utili

Purtroppo tutto ciò non è bastato per tantissime famiglie italiane, che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili. È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile, in modo tale da risparmiare cifre considerevoli. Nella fattispecie ci concentreremo sul forno, uno degli elettrodomestici senz’ombra di dubbio maggiormente utilizzati all’interno dell’ambiente di casa.

Uno dei consigli principali che vi possiamo dare è di scegliere con attenzione l’orario di utilizzo del forno elettrico. Le ore in cui infatti è più conveniente utilizzare il forno elettrico sono a cavallo tra le 8 di sera e le 6 di mattina, che rappresenta la seconda fascia oraria.

Oltre a questo vi consigliamo di fare un uso sapiente del tasto timer, così da programmare la cottura ed evitare prolungamenti inutili con conseguente spreco energetico, che si può benissimo evitare soprattutto con i tempi che corrono.