Smartphone e cinema in un solo dispositivo: prepara i pop-corn

Ormai siamo abituati a qualunque funzione degli smartphone compresa quella che consente di trasformare il device in un cinema

Un articolo del 2021 pubblicato dal Post era titolato “Non sappiamo più quanta gente guarda film”. In pratica, l’autore spiegava come, se una volta per valutare il successo di un film si andava a vedere quanto avesse incassato al botteghino, oggi con la fruizione in streaming è quasi impossibile ottenere i dati di visualizzazione.

Non perché i dati non siano raccolti, ma perché spesso le piattaforme digitali, preferiscono non divulgarli al grande pubblico. Va detto che, almeno in parte, la stessa cosa succedeva anche per i film trasmessi in televisione, i cui dati si basano su un campione relativamente piccolo.

Fatto sta che con la pandemia e i lockdown la fruizione di contenuti, come film e serie tv, direttamente in streaming. Questo ha fatto la fortuna delle principali piattaforme, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Now Tv e chi più ne ha più ne metta. L’altro effetto è quello di aver dato un colpo di grazia al cinema, inteso come luogo in cui andare a vedere i film.

Il principale vantaggio di queste piattaforme viene dal fatto che siano multidevice, cioè fruibili da smartphone, pc, tablet e smart tv, con la comodità di poter accedere in qualunque momento al contenuto desiderato, metterlo in pausa e continuare a guardarlo in seguito.

Come trasformare lo smartphone in un cinema

In effetti la tecnologia a disposizione diventa sempre più evoluta e oggi è possibile guardare contenuti in altissima qualità comodamente da casa. Che sia un televisore o un proiettore oggi è possibile acquistare device in grado di offrire prestazioni ottimali a prezzi contenuti, cosa che fino a dieci/quindici anni fa sembrava impossibile.

Addirittura è possibile trovare smartphone in grado di fungere anche da proiettore. E’ il caso del BlackView MAX1 uno smartphone dalle dimensioni standard dotato di una tecnologia a micro-laser.Ideale, non solo per ricreare l’atmosfera di un cinema nel proprio appartamento, ma anche per occasioni di lavoro, come meeting o conferenze. Il BlackView MAX1 è dotato anche di un telecomando che permette di gestire i comandi della riproduzione a distanza.

Il dispositivo è in grado di proiettare fino a una dimensione di 200 pollici, secondo le indicazioni del produttore, a due metri di distanza la proiezione sarà circa 70 pollici, fino a 3 metri per ottenere il massimo della grandezza. La tecnologia MEMS laser point scanning, assicura che la qualità della proiezione resti molto alta rispettando a fedeltà cromatica e la saturazione dei colori. Inoltre, non manca la funzione di correzione trapezoidale per ottimizzare la proiezione su un muro non perfettamente perpendicolare alla superficie di appoggio del dispositivo.