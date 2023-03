Phon, sai quanto ti costa al mese? Se lo usi così dimezzi i costi

Ormai da diverso tempo sappiamo come il caro energia sta attanagliando non solo l’Italia, ma l’intero continente europeo, con ripercussioni sul piano energetico ed economico a livello di tutto il territorio.

Tutto è incominciato circa 12 mesi fa, all’alba dello scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze molto importanti che si sono conseguentemente diffuse a macchia d’olio. Prima tra tutte ricordiamo l’aumento dei prodotti alimentari, soprattutto quelli di prima necessità, che si è tradotto in un secondo momento in un’inflazione generale a livello di tutto il settore alimentare.

A questo è seguito poi subito dopo un rialzo sconsiderato del costo dell’energia, sia nella sua forma elettrica che del gas metano, che ha praticamente costretto le principali aziende fornitrici d’energia (come Enel Energia, per esempio) ad aumentare conseguentemente il costo relativo delle bollette mensili, causando non poco malessere e malcontento tra gli abitanti europei. I provvedimenti presi in essere da parte dei governi delle principali nazioni europee sono stati fortunatamente celeri e immediati. Nel caso del governo italiano, per esempio, ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette dell’energia (sia per quelle dell’energia elettrica che per il gas metano).

Oltre a questo poi si vanno a profilare tutte le agevolazioni previste per l’installazione di un eventuale impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, unite dalle detrazioni fiscali rivolte agli acquirenti intenzionati ad acquistare un elettrodomestico di nuova generazione. Quest’ultimo, infatti, è caratterizzato da dei consumi notevolmente ridotti (garantiti dall’alta classe d’efficienza energetica) rispetto agli elettrodomestici tradizionali di decine di anni fa, con tutti i benefici che questo comporta sulle bollette dell’energia di fine mese.

Malgrado tutti questi sostanziali aiuti da parte delle autorità statali e regionali, rimangono ancora tantissime ele famiglie italiane che tutt’oggi faticano ad arrivare alla fine del mese, soprattutto quando sono famiglie numerose, composte da 5 o più membri al loro interno.

Consigli utili

Ecco quindi che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile per risparmiare energia elettrica, e conseguentemente risparmiare sulle bollette di fine mese. Oggi in particolare ci concentreremo sul phon, senz’ombra di dubbio uno degli elettrodomestici che più consuma energia elettrica all’interno dell’ambiente domestico.

Questo dispositivo è infatti caratterizzato da un consumo in media pari a 40 kW all’ora, con una spesa mensile che si aggira indicativamente a cavallo tra i 2 e i 3 euro. Tra i consigli che possiamo darvi, è quello di asciugare in maniera ottimale i vostri capelli ancor prima di utilizzare il phon, in modo tale da velocizzarne l’utilizzo e non portare a un uso eccessivo.

Oltre a questo, vi consigliamo caldamente di non utilizzare il livello massimo di temperatura ma un livello intermedio. Infine, il nostro consiglio è quello di far uso della modalità Eco, presente nella stragrande maggioranza dei dispositivi odierni.