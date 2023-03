Caldaia, non serve chiamare il tecnico: con questo tasto in 2 minuti risolvi

Il caro energia, come ormai ben saprete, sta colpendo da diverso tempo sia l’Italia che l’Europa in generale. A seguito dei conflitti in Ucraina, infatti, il costo dell’energia (sia nella sua forma elettrica che di gas metano) è notevolmente aumentato, portato a non pochi disagi su tutto il territorio europeo.

Le principali compagnie fornitrici d’energia si sono infatti trovate costrette ad aumentare il costo delle bollette mensili dell’energia, creando non poco malcontento a livello di tutta la popolazione europea in generale. Nonostante il caro energia, facciamo comunque ancora un uso molto abbondante degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, microonde, frigorifero, lavatrice, asciugatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui facciamo uso quotidianamente per compiere le nostre attività giornaliere.

Oggi in particolare ci focalizzeremo sulla caldaia, uno degli elettrodomestici indubbiamente più utilizzati, soprattutto nei freddi mesi autunnali e invernali in cui è necessario un adeguato riscaldamento dell’ambiente domestico, oltre alla fornitura di acqua calda per la doccia quotidiana.

Può capitare spesso e volentieri che la caldaia abbia un guasto: tranquilli, non allarmatevi, a tutto c’è rimedio. Soprattutto, in questi casi non è necessario chiamare un tecnico, ma si può risolvere anche in autonomia, risparmiando anche cifre considerevoli in questo caso.

Tra le ragioni principali per cui la caldaia si blocca, ritroviamo in primis una cattiva manutenzione da parte dell’utente: ricordatevi sempre di effettuare una regolare manutenzione al vostro dispositivo (e a tutti i vostri elettrodomestici in generale), oltre a effettuare regolarmente operazioni di salvaguardia per il vostro impianto.

Altre cause di malfunzionamento

Un’altra motivazione potrebbe essere dovuta al fatto che la caldaia, nel caso in cui riceva un segnale non adatto, possa fermarsi immediatamente, con una luce rossa di segnalazione in questo caso. La prima cosa da fare in questi casi è controllare innanzitutto la pressione della caldaia stessa, assicurandosi che sia compresa a cavallo tra 1 e 1.5 bar di pressione: questo indica infatti la presenza dell’acqua all’interno della caldaia, come dovrebbe regolarmente essere.

Un altro tasto a cui bisogna prestare attenzione è il tasto On, che segnala l’accensione della caldaia. Spesso può accadere infatti che si tocchi inavvertitamente questo tasto, spegnendo conseguentemente la caldaia senza neanche accorgersi.

Infine, l’ultimo consiglio che possiamo darvi in caso di malfunzionamento della caldaia, è quello di controllare che la valvola del gas, presente in corrispondenza della parte inferiore della caldaia, sia sempre aperta. Può capitare infatti che la valvola sia chiusa, portando dunque a un non funzionamento della caldaia.