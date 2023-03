Belen Rodriguez, la verità sulla gravidanza: “…ne aspetto due”

Belen Rodriguez è una nota donna dello spettacolo italiano, considerata come una delle più belle del Paese. Recentemente le voci sulla sua presunta gravidanza sono aumentate e lei stessa sul social ha dato qualche dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Maria Belen Rodriguez è una showgirl, attrice e modella televisiva argentina, nota però con un grandissimo successo in Italia. E’ nata a Buenos Aires ma è neutralizzata italiana, oggi ha 38 anni ed è nella top list delle donne più belle e sensuali del paese.

La carriera di Belen ha avuto inizio nei primi anni del 2000, supera in quell’anno il casting per l’agenzia di moda Elite Model Managment. Da quel momento diviene una modella molto richiesta, lavora infatti in Argentina, Messico e Miami, posando principalmente per brand di intimo. La donna arriva anche in Italia nel 2004, sfilando a Milano per Yamamy, Guess, Miss Sixty, Pitti e Richmond.

La showgirl è apparsa moltissime volte sotto ai riflettori per via delle sue storie amorose, è stata per molto tempo sui tabloid quando è stata fidanzata con il giornalista e imprenditore Fabrizio Corona, poi lasciandosi per molti motivi.

Nel 2010 incontra l’uomo che poi ha sposato, il ballerino Stefano De Martino, con il quale ha un figlio Santiago. La loro relazione è terminata dopo diversi anni e la donna si è fidanzata con Antonino Spinalbese, lui ha recentemente partecipato al Grande Fratello Vip, con lui ha una figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez e la gravidanza

Belen Rodriguez è tornata da mesi ad avere una relazione con l’ex Stefano De Martino, i fan della coppia sono al settimo celo, per diversi motivi però la coppia è amata quanto poco apprezzata dalla critica e dal pubblico italiano. La show girl ha diversi haters ma ha dimostrato molteplici volte di saper gestire la cosa.

Da settimane si vocifera che la coppia sia scoppiata di nuovo, non ci sono però conferme o dichiarazione da parte di nessuno dei due. Il gossip nel frattempo sostiene anche che Belen sia in dolce attesa.

Belen: il post sulla gravidanza

Ciò che ha spinto il pubblico e il gossip a credere che Belen stia portando avanti una gravidanza, è stata la sua assenza inaspettata dietro gli schermi, infatti non si è presentata a Le Iene, programma di cui è co-conduttrice.

Dopo giorni ha dichiarato di stare bene e date le voci sulla dolce attesa, ha deciso lei stessa di condividere alcune foto su Instagram e ha scritto: “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake News)”. Mostrandosi con una finta pancia sotto la camicia.