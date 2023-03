Zanzare, se vedete questa state attenti: è pericolosa

Nuova specie di zanzara scoperta dagli scienziati che potrebbe essere molto pericolosa per gli esseri umani

Tra gli insetti più fastidiosi di sempre ci sono sicuramente le zanzare. Anno dopo anno diventano sempre più insopportabili ed infestano spazi e appartamenti, soprattutto quando la temperatura si alza. In molti si chiedono a cosa servono le zanzare, e cosa potrebbe succedere se queste sparissero dall’ecosistema.

Prima di tutto è necessario sapere che esiste una differenza fondamentale tra esemplari maschi e femmine- Infatti, le zanzare maschio sono innocue per l’uomo, perché si nutrono di nettare. In pratica contribuiscono in maniera importante per l’impollinazione, in particolare delle orchidee, e proprio questa caratteristica le rende indispensabili per l’ambiente.

Sono, invece, gli esemplari femmine a nutrirsi di sangue dei mammiferi perché ricco di sostanze nutrienti e proteine, fondamentali per le uova. L’attacco delle madri ad animali ede esseri umani è fondamentale per garantire la prosecuzione della specie.

Ovviamente, gli esseri umani sono prede migliori per una serie di motivi, primo tra tutto perché hanno la pelle più sottile e non è coperta da una folta pelliccia. Poi ci sono alcuni elementi che rendono l’uomo ancora più appetitoso, come per esempio bere un bicchiere di vino aumenta la temperatura corporea e attira un maggior numero di zanzare.

La nuova zanzara pericolosa per l’uomo

La scomparsa dall’ecosistema delle zanzare potrebbe distruggere l’ecosistema perché sono alla base della catena alimentare per animali come pesci, uccelli, pipistrelli e altri animali. E’ anche vero che alcuni esemplari possono essere molto pericolosi per l’uomo perché contribuiscono alla diffusione di malattie che possono essere mortali. In particolare quest’ultima specie scoperta.

Si tratta della specie Culex Iactator, individuata per la prima volta nel 2018, ma la sua pericolosità è emersa solo durante gli ultimi esperimenti. In particolare, gli scienziati si sono concentrati sulla zona dei Tropici, soprattutto nello stato americano della Florida, nelle zone rurali dove è stato intercettato inizialmente. Al momento il Culex Iactator vive in zone circoscritte come nella contea di Collier, nei pressi di Naples, dove è scattato l’allarme anche se non è ancora chiara la reale pericolosità in quanto ogni esemplare trasmette i virus in maniera differente.

La minaccia principlae che riguarda questo nuovo insetto riguarda la trasmissione di alcuni virus come quello del Nilo occidentale o anche quello di Saint Luis. Per questo in molti si chiedono se la Florida sia al sicuro dal punto di vista sanitario. Per rispondere a questa domanda gli scienziati monitoreranno, nei prossimi mesi, le aree interessate per capire se esiste davvero un rischio per la salute.