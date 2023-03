Silvia Toffanin, il dramma in diretta: “l’ho immaginato tante volte”

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, seguitissima sugli schermi, il suo programma Verissimo, lascia sempre dichiarazioni inaspettate che lasciano il pubblico senza parole.

Silvia Toffanin è una conduttrice italiana, originaria di Marostica, in provincia di Vicenza, dove è nata nel ’78, da madre australiana e padre italiano. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è dato dalla sua esperienza come modella, aveva appena 18 anni all’ora e oggi è una delle conduttrici più grandi di casa Mediaset.

La carriera di Silvia inizia nella seconda metà degli anni novanta, quando partecipa al concorso di bellezza Miss Italia, in seguito viene scelta come velina per il programma Mediaset Passaparola, affianco alla collega Ilary Blasi.

Negli anni a seguire, nel 2000 con precisione, inizia la sua carriera in televisione, conduce Nonsolomoda e Mosquito, sempre su canale 5. Una delle sue prime conduzioni di maggiore successo è quella per Moda mare a Porto Cervo, condotto con il collega Enrico Papi.

Silvia è felicemente in una relazione da anni con il figlio del presidente Berlusconi, che è anche il proprietario della Mediaset, si tratta di Pier Silvio Berlusconi. Con lui ha due figli ma non si sono mai sposati.

Silvia Toffanin: la voce del dramma

Silvia Toffanin vive a Portofino e ogni settimana si dirige verso Milano, dove ha lo studio del suo programma televisivo, Verissimo, che conduce dal 2006. Lo show tratta di gossip e cronaca rosa ma molte volte da anche voce ad argomenti più toccanti, facendo parlare chi ne ha bisogno.

Durante una delle ultime puntate di Verissimo, Silvia ha ospitato Maria Celentano, la donna che anni fa, ha perso nel nulla la piccola figlia, di soli tre anni, Angela. La storia ha toccato tutta l’Italia e non solo, facendo il giro del mondo e oggi ancora si è alla ricerca delle sue tracce.

Maria Celentano: “il nostro incontro”

Silvia Toffanin ha ospitato Maria Celentano, che in lacrime, ha lasciato parlare il suo cuore e le sue emozioni. La donna non vede sua figlia da quel giorno di agosto, il 10 del 1996, quando la piccola Angela, durante una giornata di vacanza su Monte Faito, è scomparsa nel nulla.

Maria ha raccontato, commovendo tutto il pubblico: “Ho immaginato tante volte il nostro incontro, io mi immagino che l’abbraccerò così forte che mi dirà ‘mamma mi stai facendo male’. Immagino una festa incredibile, e credo una cosa, che non soltanto la nostra famiglia festeggerà ma ci saranno tante persone che festeggeranno il nostro incontro”.