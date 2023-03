Agenzia delle entrate, la comunicazione che arriva fa tremare gli Italiani: disperazione totale

Tremano gli italiani dopo l’avviso dell’Agenzia delle entrate che ha annunciato una serie di nuove comunicazioni inviate ai contribuenti.

Il 2022 è stato un anno positivo per l’Agenzia delle Entrate che ha registra un recupero record dell’evasione fiscale. Ad annunciare i risultati è stato lo stesso direttore dell’Ente-riscossione, Ernesto Maria Ruffini nell’intervento che in cui sono stati presentati i risultati dello scorso anno e le prospettive dei prossimi anni.

“Il 2022 ha segnato il recupero dell’evasione fiscale più alto di sempre con la cifra record di 20 miliardi e 252 milioni – ha affermato Ruffini – E’ il risultato più alto di sempre, somme che sono state restituite alla collettività e di questo ne siamo orgogliosi, in questo momento così particolare di ripresa economica”

La cifra più alta riguarda sicuramente i recuperi ordinari che arrivano a 19 miliardi, ovvero la somma dipende dall’attività ordinaria dell’Agenzia delle Entrate, e sono così suddivisi: 10,9 miliardi da versamenti effettuati tramite F24 a seguito di attività di controllo, 3,2 miliardi da lettere per la compliance e 4,9 miliardi da cartelle di pagamento di Agenzia delle Entrate.

Sono invece 1,2 miliardi gli euro recuperati attraverso attività straordinaria, per esempio attraverso la famosa “pace fiscale” o la rottamazione. Ma l’attività dell’Agenzia delle entrate non si limita al recupero, ma anche alla prevenzione, che ha permesso di evitare che fossero evasi altri 9 miliardi di euro.

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate

Possiamo affermare con certezza che nel 2022 l’Italia ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti dal Pnrr, ma + necessario continuare su questa strada per permettere di aumentare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali per la popolazione.

La strategia tracciata dall’Ente è quella di inviare una segnalazione, una sorta di messaggio di allerta, a tutti quei contribuenti la cui situazione risulta anomala in seguito a controlli approfonditi. Tali anomalie vengono rilevate incrociando le varie informazioni dall’anagrafe tributaria. L’invio è previsto per le prossime settimane e dovrebbero ricevere la comunicazione oltre 2,6 milioni di italiani.

Nel 2022, le lettere inviate erano state 1,3 milioni a cui sono seguiti versamenti spontanei per un totale di circa 1,9 miliardi di euro, più un altro miliardo recuperato in maniera coercitiva, che sommando hanno permesso all’Italia di superare l’obiettivo previsto per il 2022 fissato a 2,45 miliardi. Ovviamente il sistema può commettere degli errori, si tratta dei cosiddetti falsi positivi, cioè delle segnalazioni inviate per errore o dove l’anomalia è facilmente spiegabile dal contribuente. In questo caso basterà inviare la documentazione corretta per vedere cancellato il provvedimento.