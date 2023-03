Whatsapp, i gruppi cambiano di nuovo: nessuno riesce a crederci

Il progresso tecnologico e soprattutto l’avvento di internet hanno apportato diversi cambiamenti alla routine quotidiana.

Pensiamo ad esempio all’introduzione dei social network (come per esempio Facebook, Instagram, Tik Tok e chi ne ha più ne metta), ma soprattutto all’introduzione degli smartphone. Tra le altre cose, gli smartphone hanno portato anche all’arrivo delle applicazioni di messaggistica istantanea.

Citiamo prima di tutte la capostipite, WhatsApp (nata inizialmente a pagamento per poi diventare scaricabile in forma gratuita), che ha registrato milioni e milioni di utenti iscritti in tutto il mondo, superando ormai il miliardo di utenti. A questa è poi seguita subito dopo Telegram, che ha fatto invece del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo anche in questo caso a far breccia negli smartphone di milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Nella fattispecie oggi ci concentreremo su WhatsApp: siamo infatti abituati a numerosi e costanti aggiornamenti da parte degli sviluppatori, che migliorano ed eliminano alcuni bug dall’app, oltre ad introdurre interessanti e utilissime funzioni a quelle già esistenti. In particolare stavolta i cambiamenti vanno a riguardare direttamente la gestione dei gruppi e delle community all’interno dell’app: scopriamo insieme di cosa si tratta nello specifico.

Una delle principali novità consiste nella lista d’attesa per entrare a far parte di un gruppo. Spesso infatti si ha a disposizione il link di un determinato gruppo, e questo porta conseguentemente a far entrare anche persone non desiderate al suo interno. Con l’introduzione della lista d’attesa, invece, gli amministratori dei gruppi avranno la facoltà di scegliere quando e chi far entrare all’interno di quel determinato gruppo, impedendo così a dei perfetti sconosciuti di insinuarsi all’interno dello stesso.

Altre novità disponibili

Oltre a questo, un’altra novità è rappresentata dalla possibilità di vedere i gruppi in comune a cui si è iscritti: ogni utente all’interno di un gruppo, infatti, potrà selezionare una persona nello specifico e visualizzare quali sono i gruppi condivsi con essa.

Chiaramente questo porterà a delle conseguenze importanti a livello della gestione della privacy, che dovrà essere attentamente monitorata e tenuta sotto controllo da parte degli sviluppatori. Vi ricordiamo che queste novità sono presenti per entrambe le versioni dei due differenti sistemi operativi mobile, rispettivamente iOS da una parte e Android dall’altra, e l’aggiornamento è scaricabile in maniera completamente gratuita.

Non ci resta dunque che attendere con trepidazione quali saranno i prossimi aggiornamenti e le novità introdotte da WhatsApp, che arriveranno nel corso delle prossime settimane o mesi.