Carneficina bollette, usa questo metodo e distruggi i costi: non avrai più paura del postino

Come ormai abbiamo ribadito più e volte nel corso di questi mesi, il caro energia sta purtroppo colpendo da diverso tempo sia l’Italia che l’Europa in generale.

Tutto è incominciato un anno fa per la precisione, ovvero all’alba dei conflitti scoppiati in Ucraina, che hanno portato con sé diverse dinamiche che si sono conseguentemente riflettute sul piano economico, e soprattutto energetico, a livello di tutto il territorio europeo.

I conflitti hanno infatti causato in primis un un aumento del costo dei prodotti alimentari, anche i più basilari, che hanno a loro volta portato ad un’inflazione a livello di tutto il settore alimentare in generale. A questo andiamo poi ad aggiungere i costi raddoppiati (se non triplicati) dell’energia in entrambe le sue forme, ovvero sia elettrica che gas metano. È stato proprio questo aumento il responsabile del rialzo, da parte delle principali compagnie fornitrici d’energia, del costo delle relative bollette mensili dell’energia, causando non poco malessere tra i cittadini.

Per fronteggiare questo caro energia, i governi delle principali nazioni europee sono accorsi immediatamente nell’emanare non pochi provvedimenti, atti a migliorare la situazione generale e venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose d’aiuto.

Tra i principali provvedimenti messi in essere per quel che riguarda il governo italiano, ricordiamo in particolare il bonus energia pari alla somma di 150 euro, che può essere detratta facilmente e senza problemi dal costo relativo delle bollette, oltre tutti gli incentivi finalizzati ad aiutare gli acquirenti nell’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono di consumare meno energia e conseguentemente risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese. A questo aggiungiamo infine tutte le agevolazioni per l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, così da utilizzare energia sostenibile ed essere conseguentemente solidali con l’ambiente.

Consigli utili

Purtroppo tutto questo non è bastato per molti, che si trovano a sostenere il peso gravoso delle bollette mensili e spesso faticano moltissimo ad arrivare alla fine del mese.

Ecco quindi. che oggi abbiamo deciso di fornirvi alcuni consigli e accorgimenti utili, in modo tale da abbattere il più possibile i costi delle bollette dell’energia alla fine del mese, grazie a minori consumi e utilizzi più accorti.

Uno dei consigli principali che vi possiamo dare a tal proposito è la cottura passiva della pasta, che avviene a fuoco spento: è infatti possibile spegnere il fornello del gas, e risparmiare così sull’impiego del gas metano. In questo caso sarà semplicemente sufficiente allungare di un minuto o due i tempi di cottura rispetto a quanto originariamente previsto, e riusciremo ad avere in egual modo una pasta cotta al dente, risparmiando contemporaneamente.