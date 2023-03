Silvia Toffanin, la confessione su Piersilvio: “lo facciamo così”

Silvia Toffanin è un volto noto della televisione italiana, seguitissima sugli schermi. Ogni volta che conduce fa dichiarazioni che moltissimi non si aspettano, questa volta ha raccontato qualcosa della sua vita privata.

Silvia Toffanin è una conduttrice italiana con un passato da modella, è classe ’78, nata a Marostica, un paese vicino Vicenza, la madre però è australiana e il papà italiano. Lei inizia a diventare un volto noto della televisione quando è molto giovane, infatti aveva appena 18 anni e oggi è una grandissima conduttrice di casa Mediaset.

La carriera della Toffanin ha inizio nel 1997 quando partecipa a Miss Italia e in seguito diviene una delle veline di Passaparola su canale 5, al fianco della conduttrice Ilary Blasi.

Da quel momento, dal suo esordio televisivo, inizia a lavorare interrottamente dietro gli schermi e nel 2002 diventa poi conduttrice di Mosquito e Nonsolomoda, sempre in casa Mediaset, su canale 5. Una delle sue prime conduzioni più significative e importanti è quella per Moda Mare a Porto Cervo, condotto con Enrico Papi.

Silvia è legata Pier Silvio Berlusconi, il figlio del presidente Berlusconi, proprietario Mediaset. Con l’uomo ha due figli, Lorenzo e Sofia. I due non si sono mai sposati e questa decisione non è mai stata apprezzata dalla critica, come il fatto che entrambi non abbiano mai voluto un profilo social.

La confessione di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin oggi vive a Portofino ma viaggia verso Milano ogni settimana per registrare il suo programma che presenta e di cui è il volto dal 2006, Verissimo. Il programma è una rubrica giornalistica di gossip e attualità.

La conduttrice invita ospiti, personaggi noti nel panorama dello spettacolo italiano, con loro affronta diversi argomenti e pone domande interessanti. Molto spesso vengono a galla dettagli inediti che al pubblico non sono dati sapere. Il programma è molto seguito grazie anche al suo carisma, questa volta però non è stata lei ad intervistare.

L’intervista a Silvia Toffanin

Silvia Toffanin, durante la puntata di Felicissima Sera, è stata dall’altra parte, è stata lei ad essere intervistata questa volta, dai due comici amatissimi Pio e Amedeo. I due hanno divertito moltissimo il pubblico sia in studio che quello da casa, hanno fatto alla conduttrice diverse domande .

Pio e Amedeo si sono sbizzarriti facendole domande riguardo alla sua vita privata e alle sue abitudini, toccando anche l’argomento della sua parentela con Berlusconi. Una delle domande che ha attirato molto l’attenzione del pubblico è stata: “Ma voi come andate a dormire? “. Silvia ha rivelato: “A dormire andiamo sdraiati, lui in blu, va a dormire con l’intimo blu…che rivelazione! “.