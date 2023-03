Test d’intelligenza, nessuno riesce a risolverlo: se rispondi a queste 3 domande sei un genio

Se credi di essere un genio prova a risolvere questo test di intelligenza che nessuno riesce a risolvere, eppure è composto da sole 3 domande.

Esistono nel mondo diversi test standardizzati in grado di misurare o valutare lo sviluppo cognitivo degli individui, ovvero, il cosiddetto quoziente d’intelligenza o quoziente intellettivo (QI). Questo in alcuni stati viene utilizzato per l’inserimento scolastico degli studenti con programmi speciali per chi ha un QI eccessivamente basso.

Il quoziente intellettivo è usato anche dagli psicologi, neuropsichiatri ed anche dai sociologi per studiare la distribuzione nelle popolazioni e le relazioni con altre variabili. È stata dimostrata in particolare una correlazione tra QI, morbosità e mortalità, e con lo stato sociale dei genitori.

I test del QI non riportano una misura dell’intelligenza come se fosse una scala assoluta, ma offrono un risultato che va letto su una scala relativa al proprio gruppo di appartenenza. I risultati dei test del QI sono utilizzati per prevedere i risultati accademici, le prestazioni lavorative, lo status socioeconomico conseguibile e le cosiddette “patologie sociali”.

Di solito i test sono sottoposti direttamente degli esperti, tuttavia esistono tantissimi test, anche in rete, che permettono di misurare il proprio livello di intelligenza. DI solito questi test sono composti da una lunghissima serie di domande per cercare di cogliere ogni aspetto di come funziona il cervello del singolo individuo.

Il test di intelligenza più veloce al mondo

Tra i lunghissimi in circolazione, esiste un test sviluppato nel 2005 dal professor Frederick del Mit, conosciuto da tutti per essere il più breve al mondo. Questo test di riflessione cognitiva CRT, infatti, è formato da sole tre domande. Nonostante sia così breve il tempo per elaborarle varia da persona a persona. Se volete cimentarvi, basta attivare il cronometro e rispondere a questi tre quesiti.

Di fronte a te hai una mazza e una pallina. Sai che in totale costano 1,10 euro. La mazza costa 1 euro in più della pallina. Dunque quanto costa la pallina?

2. In questo caso hai cinque dispositivi. Sai che impiegano cinque minuti di tempo per creare cinque congegni. Quanto tempo ci metterebbero 100 dispositivi a creare 100 congegni?

3. In un lago vedi una chiazza di ninfee. Ogni giorno la chiazza diventa il doppio del giorno prima. Se per arrivare a coprire tutto il lago la chiazza impiega 48 giorni, quanto tempo ci metterà a coprire la metà dello stesso lago?

Una volta terminato, controllate le soluzioni e scoprite come è andata. Ecco i risultati. Prima domanda: il costo della pallina è di 5 centesimi. Perché? Seguici nel calcolo. Se la pallina ha un costo pari a X e la mazza costa 1 euro in più della pallina, in termini matematici dobbiamo ragionare così: X + 1 euro. E dunque avremo: mazza + pallina = X + (X + 1) = 1,10 / 2X + 1 = 1,10 / 2X = 1,10 – 1 / 2X = 0,10 / X = 0,20 / 2. Dunque X = 0,05. Esattamente cinque centesimi. Seconda domanda:La risposta corretta invece è 5 minuti. Per la terza domanda, la risposta giusta è 47 giorni.