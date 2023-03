Massimo Boldi, ecco la nuova donna all’improvviso: sembra una modella

Massimo Boldi è uno degli attori italiani più famosi, amato quanto criticato dal pubblico. E’ molto attivo sui social, poche ore fa ha condiviso un post per ‘chiarire’ qualcosa che negli ultimi giorni lo vedeva al centro della cronaca italiana.

Massimo Boldi è un attore, produttore cinematografico, musicista, conduttore televisivo e comico, conosciuto anche con il soprannome di Cipollino. L’origine di questo nome deriva da Max Cipollino, uno dei personaggi comici che ha interpretato, più noti e di successo dall’inizio della sua carriera.

Oggi Massimo ha 78 anni e la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio negli anni ’90. Fin dai suoi esordi ha recitato con il collega e amico, l’attore Christian De Sica, con lui ha dato forma ad alcuni dei maggiori successi del cinema italiano.

Massimo Boldi è conosciuto come uno dei protagonisti principali dei Cinepanettoni, film che fino a pochi anni fa venivano proiettati annualmente al cinema. Il genere per il quale ha maggiormente recitato è comico, al quale non manca un pizzico di sensualità, per tale ragione i Cinepanettoni erano vietati al pubblico minore.

Boldi è stato sposato con Maria Teresa Selo per molti anni, fino al 2004., Oggi vive solo ma ha la compagnia delle tre figlie e i gossip sulla sua vita sentimentale non mancano.

Il post di Massimo Boldi: chi è la donna

Massimo Boldi è molto attivo sui social, ha infatti più di 340 mila seguaci sul suo profilo di Instagram, con questi ama interagire e mostrare ogni volta che può, la sua routine, i suoi impegni lavorativi e anche foto che lo ritraggono ad eventi sociali e particolari.

Massimo è soggetto alla critica e ai gossip con frequenza, tra le ultime voci, c’è quella che lo vede ‘impegnato’ in una relazione con una giovane e bellissima donna. Nelle ultime ore ha condiviso un post spiegando la situazione.

Massimo Boldi e la giovane donna

Massimo Boldi ha voluto zittire la critica, condividendo un post con le parole dette dalla donna in questione, si tratta di Elisa Barranu, un’influencer che ha poco più di vent’anni.

Il post condiviso dall’attore riporta uno screen di un articolo contenente la dichiarazione della Barranu: “‘Con Massimo Boldi c’è un rapporto di amicizia e di lavoro’. Elisa Barranu, la ‘bionda del mistero’ comparsa nella foto postata (e poi rimossa) sul profilo Instagram di Massimo Boldi, rivela che sarà accanto a ‘Cipollino’ in un film che uscirà prima della fine dell’anno – i feticisti sui social? ‘Qualche richiesta strana c’è stata ma non ci ho fatto caso’ – a cena con Brad Pitt o Massimo Boldi? ‘Con entrambi[…]'”.