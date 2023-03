Lavatrice, con questo tasto asciughi tutto in un secondo: nessuno lo conosce

Ormai stiamo attraversando da numerosi mesi un periodo non di certo facile da un punto di vista economico ed energetico, non solo in Italia ma a livello di tutto il territorio europeo.

Il caro energia sta infatti prendendo sempre più piede a livello del continente, con il prezzo delle bollette ormai salito alle stelle, a causa dell’aumento del costo dell’energia elettrica, oltre che del gas metano. Nonostante tutto, utilizziamo ancora molto frequentemente gli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico per compiere le più disparate attività quotidiane. Tra forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero numerosissimi i dispositivi di cui facciamo quotidianamente uso, da cui ormai non riusciremmo praticamente più a staccarci.

Oggi in particolare andremo a focalizzarci nello specifico sulla lavatrice, che utilizziamo praticamente ogni giorno per andare a pulire gli indumenti che indossiamo giorno per giorno.

In particolare esisterebbe un pulsante segreto, che potrebbe risultare molto utile per tutti noi: scopriamo più nello specifico di cosa si tratta. Stiamo parlando ovviamente del tasto della centrifuga, che permetterà di asciugare il vostro bucato in maniera davvero semplice e soprattutto rapida, al contrario di altre tipologie di lavaggio.

Per utilizzare questo metodo, in particolare, avrete bisogno di un asciugamano di spugna, che sia caratterizzato da un discreto spessore e che sia totalmente asciutto e privo di acqua al suo interno. Bisognerà quindi inserire questo asciugamano completamente asciutto all’interno della lavatrice, assieme agli indumenti che intendiamo asciugare.

Come funziona

Sarà proprio questo asciugamano, una volta azionata la lavatrice (per mezzo della funzione Centrifuga di cui vi abbiamo parlato poco fa) a permettere di assorbire tutta l’umidità in eccesso presente a livello degli indumenti, e conseguentemente asciugarli. Chiaramente in questo caso bisogna ovviamente assicurarsi che non siano presenti troppi panni, in particolar modo di dimensioni generose, dal momento che si perderebbe questa funzione di asciugatura molto veloce, dal momento che l’asciugamano inserito non sarebbe in grado di assorbire tutta l’acqua presente a livello degli indumenti.

Questo è un metodo davvero utile, che consentirà innanzitutto di farvi risparmiare il consumo di energia elettrica, e l’uso di un eventuale asciugatrice per asciugare i vostri indumenti, soprattutto durante i mesi autunnali e invernali in cui le temperature calano clamorosamente a picco.

Questo minor utilizzo di energia elettrica vi permetterà dunque di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno, e risparmiare quindi sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno a casa.