Carta di credito, questo metodo semplicissimo ti evita tutte le rotture: nessuno può clonarti nulla

Al giorno d’oggi, da ormai un bel po’ di anni, stiamo assistendo alla perdita dell’utilizzo del denaro in contanti, a favore di sistemi di pagamento elettronici che sono ben più rapidi e sicuri.

Durante questi ultimi anni siamo infatti sempre più abituati ad utilizzare le nostre carte di credito (o carte di debito che siano) come sistemi di pagamento, sia nei negozi fisici che a livello degli e-commerce digitali, come Amazon, Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics, eBay e chi ne ha più ne metta.

A questo si è poi aggiunta l’introduzione del chip NFC, la quale permette di pagare in maniera rapida e veloce senza nemmeno dover necessariamente strisciare la propria carta di credito all’interno del POS del commerciante, aumentando in questo modo la nostra sicurezza.

Purtroppo nonostante tutti questi progressi tecnologici, i pericoli che questi sistemi di pagamento presentano sono sempre dietro l’angolo: scopriamo insieme come evitare ogni rischio, riuscendo così a non farsi clonare la propria carta di credito.

Uno dei rischi maggiori in cui il cliente di una banca può incorrere è quello del phishing, ovvero che le truffe che avvengono spesso e volentieri online, con l’invio di messaggi in forma testuale che consentono, ai malintenzionati di turno, di prender possesso dei dati sensibili del cliente, riuscendo così a utilizzarli per fare prelievi o acquisti presso i negozi e-commerce a sua insaputa.

Consigli utili

Innanzitutto uno dei consigli principali che possiamo darvi in merito, soprattutto quando avete a che fare con un sito e-commerce e siete intenzionati a fare un acquisto presso di loro, è quello di assicurarsi che il portale sia dotato di un sistema di sicurezza 3D Secure. Questo sistema di sicurezza, infatti, consente di avere una sicurezza e una tutela maggiore a favore del cliente, che si sentirà di conseguenza più tranquillo nel fare i suoi acquisti.

Un altro consiglio molto prezioso che possiamo darvi è quello di far uso, per i vostri acquisti e-commerce, di una carta ricaricabile usa e getta. Queste carte infatti sono fatte apposta per effettuare acquisti online in maniera veloce e sicura, caricando l’importo esattamente corrispondente a quello del prodotto che vogliamo andare ad acquistare. In questo modo, avremo la possibilità di acquistare i nostri prodotti in totale serenità, senza che nessun eventuale malintenzionato entri malauguratamente in possesso dei nostri dati sensibili.

Ricordatevi infine, in caso di truffa ai vostri danni, di contattare l’assistenza della vostra banca, in modo da bloccare immediatamente la carta ed evitare ulteriori furti di denaro.