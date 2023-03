Fedez, finito su un letto d’ospedale: ecco cos’è successo

Fedez è il cantante italiano più al centro del gossip in qualsiasi momento, seguito da milioni di persone, è costantemente soggetto della critica italiana e al suo fianco c’è anche la moglie Chiara Ferragni. Una delle ultime storie di Fedez ha rattristito tutti i suoi fan.

La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni ormai conosciuta a livello internazionale come i Ferragnez. i due sono sempre e costantemente sotto i riflettori dei media, c’è sempre qualcosa che conduce la loro famiglia ad essere soggetto del gossip.

Negli ultimi periodi Fedez e Chiara hanno vissuti momenti critici, in particolare per via delle voci riguardo la loro relazione. Il motivo è ciò che è successo al Festival di Sanremo, in diretta televisiva e dopo l’assenza per un periodo di Fedez dai social. Alla conduzione del Festival c’è stata Chiara, mentre il marito assisteva in prima fila.

Durante una delle serate, uno dei 22 Big in gara, Rosa Chemical, ha dato un bacio a Fedez, lasciando tutti a bocca aperta. Questo gesto ha sollevato non poche polemiche e critiche, creando un polverone non ancora terminato che mette ogni giorno a dura prova la coppia.

Dopo ciò che è accaduto durante il Festival, Fedez e l’influencer non hanno pubblicato per un po’ di giorni foto insieme sui social, una cosa insolita per la coppia e che è andata a confermare per il gossip che qualcosa non andava nel verso giusto, molti hanno ipotizzato fosse in vista un divorzio.

La verità detta da Fedez

Fedez è tornato attivo su Instagram dopo diversi giorni di assenza da esso, in particolare da dopo il Festival di Sanremo, tutti hanno notato che il cantante non stesse molto bene ma niente di confermato fin quando non lo ha confessato lui stesso.

Fedez ha dichiarato di avere problemi con alcuni antidepressivi che gli sono stati somministrati dopo la guarigione della sua malattia. Ora che le cose sembrano più chiare e andare molto meglio, sia lui che Chiara Ferragni continuano ad esse quotidianamente sui tabloid italiani e non solo.

La foto di Fedez: sul lettino dell’ospedale

Fedez ora che è tornato ad essere attivo sui social, è tornato anche a condividere diverse foto tra storie e post. Una delle sue ultime storie, pubblicata con i fan poche ore fa, ha rattristato tutti. I ricordi di Fedez riaffiorano e in particolare, la foto lo ritrae distrutto su un lettino di ospedale, si tratta di una foto del post operazione.

La foto è stata scattata un anno fa, quando a causa del tumore al Pancreas ha affrontato e superato un periodo molto difficile. Fedez ha scritto: “Un anno fa mi operavo, oggi sono con la mia bimba a festeggiare il suo compleanno”.