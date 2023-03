Antonella Clerici, ecco l’uomo misterioso: “l’uomo più sexy”

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate d’Italia, ama aggiornare i suoi fan sulla sua vita privata. La donna ha condiviso su Instagram una foto nella quale appare un uomo, lo definisce il più sexy della televisione.

Antonella Clerici è una nota conduttrice italiana, amatissima da diversi target di pubblico. La donna è molto seguita sui social e ama condividere con i suoi seguaci i dettagli della sua quotidianità. La conduttrice è nata a Legnano nel 1963.

La Clerici ha iniziato la sua carriera durante gli anni ottanta lavorando in casa Rai e successivamente in Mediaset. Inizialmente presentava programmi sportivi, successivamente, nel 2018 ha raggiunto il culmine del suo successo e della sua notorietà presentando La prova del cuoco, in onda sempre in casa Rai. Subito dopo il successo con il programma di cucina ha condotto il Festival di Sanremo, Ti lascio una canzone, Lo Zecchino D’Oro e The Voice.

Il suo primo approccio alla televisione è avvenuto nel ’85 quando ha preso parte al programma Teleporter come annunciatrice televisiva. Antonella è stata sposata con Pino Motta e successivamente con Sergio Cossa, ha una figlia con Eddy Martens e oggi vive con il suo nuovo compagno Vittorio Garrone.

Antonella ama condividere con i fan tutto ciò che le riguarda, senza lasciare dubbi ai seguaci riguardo la sua routine e i suoi impegni o obiettivi lavorativi.

Il post di Antonella Clerici

Antonella Clerici è una donna molto grintosa e al tempo stesso dolce, queste sue caratteristiche attraggono molti spettatori che col tempo sono divenuti suoi fan accaniti e leali.

La conduttrice ha un bellissimo rapporto con tantissimi volti noti dello spettacolo italiano, che si tratti di colleghi o di chiunque lei inviti a partecipare ai suoi programmi, esempio ne è l’uomo con il quale ha postato poche ore fa la foto sul social.

Antonella Clerici: “il più sexy della tv”

Antonella Clerici ha condiviso con tutti i suoi seguaci solo poche ore fa una foto in cui appare lei sorridente in compagnia di un noto uomo appartenente al mondo dello spettacolo italiano, si tratta del ballerino Stefano De Martino, conosciuto anche come il compagno della show girl Belen Rodriguez, con la quale ha un figlio.

La Clerici ha condiviso la loro foto e ha scritto: “L’uomo più sexy della tv. E’ bravo, simpatico, conduce benissimo un programma che amo! Che gioia! Oggi con il mio adorato Stefano De Martino nella nostra casa del mezzo giorno.”