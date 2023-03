Televisione succhiasangue, è lei che ti deturpa in bolletta: il motivo sta proprio qua

Non è di certo un periodo esattamente floreale, sia da un punto di vista economico che energetico, sia per quanto riguarda l’Italia che per l’Europa in generale.

A seguito dei conflitti in Ucraina scoppiati circa un anno fa, infatti, si sono verificate delle importanti conseguenze che si sono poi diffuse e hanno avuto effetto a macchia d’olio su tutto il territorio europeo.

Partendo per esempio dall’aumento senza criterio alcuno delle materie prime, come per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti alimentari affini, il quale si è riflettuto in un’inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo ricordiamo più nello specifico l’aumento del costo dell’energia in entrambe le sue forme, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che il gas metano. È stato proprio questo aumento improvviso a costringere di conseguenza le principali aziende fornitrici d’energia (come Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare di riflesso il costo delle relative bollette mensili dell’energia, comportando un notevole disagio per tutti i cittadini dell’Europa in generale.

Fortunatamente i governi di tutte le principali nazioni europee hanno immediatamente preso provvedimenti a tal proposito, in maniera tale da fronteggiare il caro energia ed aiutare in particolare le fasce di popolazione più bisognose.

Parlando più nello specifico del caso italiano, per esempio, ricordiamo con grande piacere il bonus energia da 150 euro (che potevano e possono essere tutt’oggi detratti dal costo delle bollette mensili dell’energia, da parte dell’utente), così come anche gli incentivi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, così da ottenere energia ecosostenibile, senza l’utilizzo eccessivo di gas metano. A questo si sono poi aggiuntivi tutti gli incentivi e i bonus riservati in particolare agli acquirenti interessati all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno permettono di risparmiare cifre significative alla fine del mese e dell’anno corrente.

Consigli utili

Purtroppo tutti questi ottimi aiuti non sono bastati nel caso di moltissime famiglie italiane, che si sono comunque ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, soprattutto nel caso in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno.

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile per usare il meno possibile energia elettrica, e conseguentemente risparmiare sulle bollette alla fine del mese. In particolare andremo a focalizzarci sugli elettrodomestici e i dispositivi che utilizziamo maggiormente all’interno dell’ambiente domestico.

Uno dei dispositivi che assorbe sicuramente più energia è la televisione, dal momento che la stragrande maggioranza delle TV (in particolar modo le più datate) hanno una classe d’efficienza energetica G, e quindi comportano consumi importanti. Anche lasciarle in stand-by comporta un consumo davvero significativo, quindi il nostro consiglio in questo caso è di spegnerle sempre staccando la spina dell’alimentatore, così da evitare consumi di energia inutili, soprattutto considerando i tempi che corrono.