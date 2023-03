Fotovoltaico gratis, la grande notizia: installalo subito

Ecco come poter far installare in maniera gratuita un impianto fotovoltaico che permette di risparmiare sulla bolletta e salvaguardare l’ambiente.

La tecnologia del fotovoltaico ha fatto passi da gigante da quando negli anni ‘60 entrarono in commercio i primi pannelli solari. In realtà, la relazione tra elettricità e “luce” inizia ad essere studiata già nell’Ottocento. Successivamente lo studio dell’effetto fotoelettrico contribuì alla vittoria del premio Nobel per la Fisica di Einstein nel 1921.

In Italia, la diffusione dei primi pannelli fotovoltaici, usati da privati in ambito domestico, è iniziata solo negli anni ‘90, con costi non proprio accessibili a tutti. L’evoluzione della tecnologia e una maggiore diffusione hanno abbassato i costi di produzione e, di conseguenza, quelli di vendita rendendoli più alla portata dei cittadini.

La scelta di munirsi di un impianto fotovoltaico trova terreno fertile tra la crescente sensibilità ambientale legata a quella che viene definita “emergenza climatica”. Usare l’energia solare per produrre energia elettrica è un processo che non genera inquinamento, quindi niente scorie o emissioni di C02 nell’aria.

Negli ultimi anni l’aumento dei costi dei combustibili fossili e il conseguente aumento delle bollette ha dato un’ulteriore spinta agli indecisi. Per il 2030 l’Italia dovrebbe raggiungere i 52 GW di potenza installata sul territorio nazionale, ma oggi siamo ancora fermi a 22 GW.

Come ottenere un impianto fotovoltaico gratis

I vantaggi del fotovoltaico sono evidenti e dimostrati, ma i costi iniziali sono lo scoglio principale contro cui si ferma la diffusione. Questo nonostante gli esperti affermano con sicurezza che i costi possono essere ammortizzati in pochi anni e che gli impianti moderni hanno una durata di oltre 30 anni. Proprio per risolvere la questione, lo Stato è intervenuto introducendo agevolazioni fiscali e il certificato di classificazione energetica che aumenta il valore degli immobili a seconda della classe energetica raggiunta.

Tra i benefici fiscali troviamo il cosiddetto Bonus Fotovoltaico che potrà essere richiesto ancora per tutto il 2023 e che può essere abbinato sia al Bonus Ristrutturazioni sia al Superbonus per ottenere maggiori sconti. Il Bonus Ristrutturazione prevede un incentivo del 50% erogato nella forma del credito di imposta e dilazionato in 10 quote annuali fino ad un massimo di 96 mila euro. In questo caso, la detrazione per gli impianti fotovoltaici è fino al 31 dicembre 2024 e comprende i costi di progettazione, manodopera e sopralluogo.

Per quanto riguarda il cosiddetto Superbonus, le detrazioni arrivano al 110%, nonostante il Governo abbia fatto scendere la soglia al 90% nel 2023, ci sono ancora alcune categorie che possono sfruttare la copertura totale. In ogni caso, l’installazione di pannelli ed impianti fotovoltaici è tra i lavori coperti dal Superbonus. Inoltre, i costi di installazione degli impianti fotovoltaici gode di iva agevolata al 10%, invece che al 22%. L’agevolazione comprende anche i costi di progettazione e dei materiali, nel caso in cui l’impianto sia installato su un immobile ad uso abitativo da una persona fisica.