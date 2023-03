Alessia Marcuzzi, primo costume dell’anno: il cambiamento fisico è impressionante

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico, è un punto di riferimento per gli spettatori ormai. Pochissime ore fa ha condiviso con i suoi seguaci una foto che la ritrae in costume: ha lasciato tutti senza parole.

Alessia Marcuzzi è una nota conduttrice italiana, classe ’72, di Roma, oggi ha 50 anni portati benissimo. E’ una delle conduttrici più apprezzate da tutto il pubblico italiano, questo per via dei suoi modi gentili e per la sua solarità che applica ogni volta che appare sotto ai riflettori e dietro agli schermi.

La Marcuzzi diviene nota quando è ancora molto giovane, inizia infatti ad approcciarsi al mondo dello spettacolo come modella, avendo molto successo e attirando già in questo modo l’attenzione del pubblico italiano.

Dopo un periodo in cui ha lavorato nel mondo della moda, è poi passata alla conduzione, apparendo dietro agli schermi e sotto ai riflettori come conduttrice. La donna è il volto di diversi programmi televisivi come L’Isola dei Famosi e Le Iene.

Alessia Marcuzzi oggi ha due figli, avuti da due matrimoni con Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi. Al momento convive ed è innamorata del compagno Paolo Calabresi Marconi.

Alessia Marcuzzi su Instagram

Alessia Marcuzzi è una conduttrice molto seguita e amata anche sui social, a riflettori spenti condivide tutto con i suoi fan e seguaci di Instagram. Posta molto spesso contenuti e di diverso tipo.

Negli ultimi periodi si è espressa molto e ha condiviso diversi scatti che raffiguravano la sua bellezza: non sembra affatto una donna adulta, sembra rimasta ferma a quando aveva venti anni. Il suo ultimo post ne è la conferma.

Alessia Marcuzzi in costume

Alessia Marcuzzi, è seguitissima sui social, come molte sue colleghe, ama postare i suoi outfit e nell’ultimo periodo tutti hanno notato il suo cambiamento fisico: appare più in forma che mai. Ora che l’estate sta arrivando, lei come molte altre, si dilettano a indossare e acquistare già i primi costumi, infatti gli scatti in bikini sono quasi alle porte.

Pochissime ore fa Alessia Marcuzzi ha condiviso un post con i fan in cui appare bellissima, indossa un costume leopardato a vita alta e si trova su delle scale che terminano in acqua. Questa è la prima foto in costume dell’anno ed è impossibile non notare quanto sia allenata e in forma. Lei ha scritto: “Teletrasportooo mi porti proprio su quella scaletta subito??”, ovviamente nei commenti ci sono migliaia di utenti che le fanno i complimenti per la sua bellezza.