Acqua gratis in tutto l’appartamento, con questo trucco i furboni non pagano nulla

Sia in Italia che a livello di tutta l’Europa in generale, non stiamo passando di certo un bel periodo da un punto di vista economico ed energetico. I conflitti scoppiati in Ucraina circa un anno fa, infatti, hanno portato a delle conseguenze importanti e significative a livello di tutto il territorio europeo.

In primis ricordiamo l’aumento che si è verificato per quel che riguarda i generi alimentari più basilari, come per esempio l’olio di semi di arachidi, che si è ovviamente riflettuto a sua volta in un’inflazione generale a livello di tutto il settore alimentare.

A questo aggiungiamo poi l’aumento senza criterio del costo dell’energia, sia per quanto riguarda il gas metano che l’energia elettrica, il quale ha portato le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare conseguentemente le relative bollette dell’energia, con tutto il malessere che ne è derivato a livello dei cittadini europei, chiaramente.

Fortunatamente i governi delle principali nazioni europee hanno preso immediatamente dei provvedimenti volti in particolare a fronteggiare il caro energia, ed aiutare in particolar modo le fasce di popolazione più bisognose.

Nel caso del governo italiano, per esempio, abbiamo assistito all’introduzione del bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione, consentendo ai cittadini di risparmiare cifre considerevoli, dati i loro consumi esigui rispetto agli elettrodomestici tradizionali di qualche anno fa.

A questo si sono aggiunte poi le agevolazioni e gli incentivi per l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, favorito dai bonus regionali nello specifico. Purtroppo tutto questo non è bastato per numerosissime famiglie italiane, che spesso e volentieri hanno rischiato di incorrere nella soglia di povertà, dato il gravoso peso delle bollette mensili dell’energia.

Il trucco dei furbetti

Alcuni “furboni dell’energia”, consci di questa situazione, sono addirittura riusciti ad ottenere l’acqua gratis per tutto il loro appartamento: scopriamo insieme come.

Premettiamo che si tratta chiaramente di un metodo totalmente illegale e punibile per legge, soggetto peraltro a sanzioni di non poco conto. Questi malintenzionati si attaccano spesso e volentieri al tubo dell’acqua del proprio palazzo di residenza, andando così a sfruttare e far uso dell’acqua dell’utenza condominiale, azzerando le proprie bollette mensili.

Ricordate quindi di controllare sempre con accuratezza e precisione il costo, e più nello specifico i consumi della vostra utenza condominiale, così da non incappare in problemi di questo tipo.