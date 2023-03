Smartphone, finalmente puoi avere l’ultimo modello “gratis”: lo stanno facendo tutti

Come ottenere l’ultimo modello di smartphone senza acquistarlo? Esistono diverse soluzioni per poterlo ottenere senza sforzi

Al giorno d’oggi lo smartphone è molto più di un telefono. Ci accompagna per tutto l’arco della giornata, dalla sveglia mattutina fino a quando andiamo a letto. Sullo smartphone leggiamo le notizie del giorno, controlliamo i social, consultiamo il meteo, rispondiamo alle email, seguiamo il gps, ascoltiamo musica e tantissime altre cose.

Per scegliere il modello più adatto a noi è importante capire quali sono le nostre esigenze. In commercio ne esistono di tutti i tipi e di diverse fasce di prezzo. Velocità dei processi, batteria duratura, fotocamera di qualità e costo ragionevole sono solo alcuni dei requisiti da tenere presente prima dell’acquisto.

La velocità dei processi dipende dalla Ram e dal processore. Una Ram maggiore e un processore di ultima generazione permettono prestazioni superiori. A condizionare il prezzo di uno smartphone sono spesso proprio questi requisiti, insieme ad un altro componente fondamentale: la fotocamera.

Le fotocamere migliori sono da ricercarsi nella fascia di prezzo superiore, l’ottica che ci permette di registrare video e scattare foto è, probabilmente, la componente che incide di più sul costo dei dispositivi. Nell’ultimo periodo si stanno diffondendo anche gli smartphone, cosiddetti, indistruttibili, particolarmente consigliati per chi fa sport estremi e chi è particolarmente maldestro.

Come ottenere uno smartphone di ultima generazione

Non tutti sanno che per ottenere uno smartphone di ultima generazione non è sempre necessario acquistarlo. Esistono diverse soluzioni studiate direttamente dalle case produttrici o da aziende che si occupano di tecnologia. Stiamo parlando delle soluzioni proposte per il noleggio.

Tra le diverse aziende che si occupano di renting, la stessa Apple offre ai suoi clienti diverse proposte di noleggio operativo, accessibili dalle aziende e da privati cittadini. Il vantaggio è quello di avere disponibilità immediata dei beni a fronte di un contratto che garantisce assistenza e costi di gestione ridotti. E’ possibile noleggiare l’Iphone, ma anche un’intera postazione di lavoro interamente composta da dispositivi Apple.

Il noleggio operativo è una forma di locazione che prevede l’acquisto dei beni da parte di una terza parte, la società di noleggio, che poi li cede ad un cliente per un tempo prestabilito. Il contratto prevede canoni costanti ed evita al cliente di dover sborsare una grossa cifra all’inizio e di gestire tutto con un canone costante concordato in precedenza. La soluzione è proposta da diverse aziende private ed in alcuni casi anche direttamente dalle case produttrici, per questo è possibile scegliere quella più adatta alle nostre esigenze consultando direttamente i siti ufficiali.