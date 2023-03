Sky diventa gratis, un respiro di sollievo per tutti gli Italiani: la grande notizia

Come guardare tutti i contenuti della piattaforma di Sky completamente gratis, dall’Italia e nella comodità di casa propria.

Sky Italia è la piattaforma televisiva a pagamento più grande del nostro Paese, nata nel 2003 dalla fusione di due colossi della televisione satellitare Stream Tv e TELE+. L’operazione fu talmente imponente da dover essere autorizzata direttamente dalla Commissione Europea. Inizialmente, i contenuti erano fruibili solo attraverso un impianto satellitare, un set-top-box e una smart card abilitata al servizio.

Nel 2015 viene introdotta la tecnologia IPTV, attraverso rete in fibra ottica e VDSL 2 italiana, sempre attraverso decoder e smart card, ma il sistema nel settembre 2021 cambia radicalmente e l’offerta IPTV viene sostituita da quella internet, utilizzabile con un apposito decoder senza smart card.

Nel tempo Sky ha ampliato la propria offerta di programmi, scomponendo gli abbonamenti in pacchetti tematici, con offerte dedicate per l’intrattenimento, per il cinema, per il calcio, per lo sport in generale, per i bambini etc. L’utente ha la possibilità di personalizzare il proprio abbonamento selezionando i pacchetti desiderati.

Oggi, grazie ad accordi internazionali, Sky ha arricchito ancora di più la sua offerta con contenuti di altre piattaforme come Netflix, HBO Max, Paramaunt+, e Discovery+. Tutto materiale che si va ad aggiungere al ricchissimo database che Sky è riuscito a costruire in questi 20 anni di attività.

Come guardare Sky Gratis

Ovviamente per accedere ai contenuti di Sky Italia è necessario pagare il costo dell’abbonamento. Tuttavia esistono diverse soluzioni che ci permettono di usufruire gratuitamente dell’offerta o semplicemente per dare una sbirciatina ai contenuti della piattaforma su pc, tablet o smartphone, sia Android che iPhone.

Non tutti sanno che la nota Now Tv altro non è che un servizio streaming on demand lanciato proprio da Sky a cui è possibile accedere iscrivendosi alla piattaforma tramite pc o scaricando l’apposita app sullo smartphone. Anche Now Tv è a pagamento ma è possibile usufruire di un periodo di prova di un mese al prezzo di soli 3 euro con accesso ai contenuti Cinema e Intrattenimento. Scaduta la prova il costo è di 14,99 euro al mese.

Se invece si acquista una chiavetta hdmi Now Tv Smart Stick, si potrà accedere gratuitamente a tutti i contenuti Sky direttamente con il proprio televisore. Il dispositivo, inoltre, permette di rendere smart anche i televisori normali, basta che siano dotati di una presa hdmi. Anche l’abbonamento TIMvision Plus, permette ai propri abbonati di usufruire dei contenuti Sky senza costi aggiuntivi. La piattaforma offre un mese di prova gratuita per poi passare ad un costo di 5 euro al mese. Inoltre, è bene sapere che è possibile guardare gratis i canali in chiaro di Sky – Sky TG24, TV8 e Cielo – direttamente sui canali del digitale terrestre.