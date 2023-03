Scoperta epocale, questo fiore non era mai stato visto: sembra fatto di vetro

Gli scienziati sono rimasti sbalorditi quando si sono trovati davanti ad una nuova specie di fiore mai visto prima che sembra fatto di vetro.

Non solo animali, ogni anno gli scienziati di tutto il mondo individuano migliaia di nuove specie di piante e fiori, molte di queste mai viste prima. Ogni scoperta viene accolta con molto piacere dalla comunità scientifica che lavora costantemente per cercare di preservare la biodiversità sul nostro pianeta.

Le piante e i fiori sono indispensabili per l’ecosistema, infatti sono definiti produttori primari, in quanto formano la base della catena alimentare da cui dipende l’esistenza degli animali e di molti altri organismi viventi.

Inoltre, le piante e i fiori risvegliano nell’essere umano una risposta atavica, calmante e rilassante. Molti studi dimostrano come le piante aiutano a riprendersi dalla stanchezza mentale e riducono la pressione sanguigna, prendersene cura riduce anche lo stress mentale.

I fiori, invece, migliorano le prestazioni cognitive e aumentano la creatività. Profumi e colori stimolano il cervello, facendolo lavorare più velocemente, e contemporaneamente riducono significativamente il livello di stress. Ma i fiori svolgono anche una funzione importante nel ciclo vivente perché dotati di organi per la riproduzione.

Il fiore di vetro

Le specie di fiori esistenti sulla Terra sono tantissime, distribuite in tutto il globo a seconda del clima e delle temperature. Ancora oggi si continuano a scoprirne nuove varietà, come successo di recente in Giappone, dove un floricoltore dilettante si è accorto che uno dei suoi fiori era decisamente “strano” quanto affascinante.

Il floricoltore si è accorto che il fiore era troppo diverso rispetto alle altre orchidee per essere una semplice anomalia ed ha portato l’esemplare a l’Università di Kobe, uno dei più strutturati lavoratori sulla biodiversità, specializzato in specie vegetali e floreali. La nuova orchidea è stata chiamata Spiranthes Hachijoensis, da Hachijo l’isola della prefettura di Tokyo in cui è stata ritrovata.

Le Spiranthes sono chiamate anche “trecce di donna” per la particolare forma che ricorda una ciocca di capelli con un gambo centrale caratterizzato da una spirale in cui spuntano piccoli fiori a forma di campana. I petali, della lunghezza di 3 e 4 millimetri presentano delle micro “bocche” che ricordano dei cristalli, sia alla vista che al tatto, così gli scienziati l’hanno rinominata “glasslike orchid”, in italiano “Orchidea di Vetro”. Secondo gli scienziati, le catatteristiche morfologiche di questo fiore, definito una “gemma botanica” può insegnare molto su come proteggere molte altre varietà di fiori esistenti.