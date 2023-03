Rocio Munoz Morales, tragedia inaspettata: “sta combattendo per la vita”

Rocio Munoz Morales è una donna molto nota nello spettacolo italiano, ha mille talenti ed è apprezzata per ognuno di questi. Nelle ultime ore su Instagram è stata condivisa la sua foto accompagnata dalle sue tristi parole.

Rocio Munoz Morales è un’ex ballerina, attrice, modella e conduttrice televisiva, nata in Spagna, a Madrid nel dettaglio, nel 1988, oggi ha 35 anni. La donna è nota in Italia oltre che per i suoi talenti, per il suo fascino, carisma e per la sua bellezza meridionale e naturale che ha colpito e stregato gli italiani.

La Morales ha dato avvio alla sua carriera quando era molto piccola, ha sempre amato il ballo e infatti diviene molto presto una ballerina molto nota. Rocio ha lavorato con Julio Iglesias. La ballerina anche insegnato danza per il programma Mira Quien Baila, la versione spagnola del programma italiano Ballando con le Stelle.

Dopo il successo come ballerina, diviene anche una nota attrice, recitando per diverse serie spagnole, decidendo poi di trasferirsi in Italia dove il suo nome e il suo volto erano già conosciuti da molti. Arrivata nel Bel Paese avvia la sua carriera da modella, lavorando per Elle, Vanity Fair e Vogue.

Rocio è molto nota anche per questioni più personali, in particolare per le sue relazioni amorose che sono divenute note immediatamente a tutto il pubblico italiano.

Rocio Munoz Morales e la scintilla

Rocio Munoz Morales è spesso ospite di diversi programmi televisivi italiani, spesso intervistata anche per via della sua storia d’amore con l’attore italiano Rauol Bova. I due si sono conosciuti sul set di Immaturi-Il viaggio, nel 2013.

I due si sono innamorati immediatamente, si è trattata della scintilla che li ha legati subito e oggi dichiarano ogni volta che ne hanno la possibilità il loro amore. Poche ore fa la pagina Instagram di un programma televisivo noto ha pubblicato qualcosa riguardante la vita privata di Rocio.

La dedica d’amore e la tragedia per Rocio

Rocio Munoz Morales è molto legata alla sua famiglia, alle sue origini. In particolare la ballerina ha un profondo legame con il padre, che purtroppo non sta bene. La pagina ufficiale di Verissimo ha condiviso poche ore fa una foto della donna in compagnia di Manuel, il papà.

Ad accompagnare la foto, le parole di Rocio: “Da un mese stai, anzi stiamo (perchè non sei solo) combattendo per la vita. Posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore, dentro al cuore, che sei un campione, un combattente…in realtà quelli che sei sempre stato. Ti amo e sono orgogliosa di avere un papà come te”.