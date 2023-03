Contatore, controlla subito questi cavi: stai pagando anche per gli altri | La bolletta scende più della metà

Il caro energia, come ormai ben sappiamo da tempo, sta prendendo piede su tutto quello che è il territorio europeo.

Tutto è cominciato per la precisione un anno fa, quando sono scoppiati i conflitti in Ucraina, che hanno determinato diverse conseguenze a macchia d’olio su tutta l’Europa, sia da un punto di vista economico che energetico.

Partendo dal punto di vista economico, infatti, abbiamo assistito all’aumento senza criterio del costo dei prodotti alimentari basilari, come l’olio di semi di arachidi e altri prodotti similari, che hanno chiaramente portato ad un vero e proprio stato di inflazione generale a livello del settore alimentare.

A questo si è poi aggiunto successivamente il rialzo sconsiderato del costo dell’energia, sia per quella che è l’energia elettrica che per il gas metano. È stato proprio il significativo aumento del costo dell’energia che ha in poche parole praticamente obbligato le principali compagnie fornitrici (come Enel, tanto per fare un esempio) ad aumentare in proporzione il costo delle bollette relative, con tutto il malessere che ne è conseguentemente derivato.

Una volta appresa questa situazione, i principali governi di tutta Europa si sono immediatamente attivati nel tentativo di fronteggiare il caro energia. Nel caso del governo italiano, per esempio, abbiamo assistito all’introduzione del bonus energia pari a 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, unite poi a tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali sono caratterizzati da consumi ridotti.

Sono proprio i consumi ridotti garantiti dall’alta classe d’efficienza energetica, infatti, a consentire di risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese. A questi si aggiungono infine gli incentivi per l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica,

Consigli utili

Purtroppo tutti questi aiuti, sia statali che regionali, non sono bastati per tantissime famiglie italiane, che si ritrovano spesso ad incorrere nella soglia di povertà, e faticano moltissimo ad arrivare alla fine del mese.

Ecco che oggi abbiamo dunque deciso di fornirvi qualche dritta in merito, per cercare di spendere il meno possibile per le bollette dell’energia. Oggi ci focalizzeremo nella fattispecie sul contatore della vostra utenza, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano.

È bene in questi casi, infatti, controllare con cura e precisione che i vostri cavi non siano attaccati alla rete del condominio. In questo caso paghereste tutti i consumi che sono effettuati da parte del condominio nella sua interezza, senza nemmeno saperlo. Fate quindi attenzione e controllate a cadenza regolare l’importo delle vostre bollette dell’energia, in modo tale da non incappare in problematiche simili.