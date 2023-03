Unieuro, arrivano le super offerte: finalmente un regalo dall’azienda

Al giorno d’oggi, complice il progresso tecnologico, stiamo assistendo alla graduale (ma continua, c’è da dirlo) transizione dai negozi fisici ai siti e-commerce, tra Amazon, Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics e chi ne ha più ne metta.

Questi permettono, grazie all’acquisto tramite carta di credito o carta di debito, di acquistare comodamente da casa, con spedizioni che spesso e volentieri sono gratuite, soprattutto una volta superato un certo limite inferiore d’importo d’ordine.

Oggi nello specifico ci concentreremo su Unieuro, che è senz’ombra di dubbio uno dei migliori siti e-commerce per l’acquisto di prodotti tecnologici ed elettrodomestici per la casa. Scopriamo insieme quali sono le offerte dell’ultimo volantino di Unieuro, che avranno una durata di qualche giorno, motivo per il quale c’è da affrettarsi!

Iniziamo innanzitutto dai videogiochi: all’interno del volantino di questo mese troviamo infatti un bundle molto interessante che potrebbe fare la felicità di moltissimi giocatori, soprattutto tra i più giovani. Stiamo parlando infatti di un bundle composto rispettivamente dalla PlayStation 5, l’ultima console di nuova generazione di Sony, unita a FIFA 23, ovvero l’ultimo titolo calcistico su licenza realizzato da EA Sports, che introduce nuove funzionalità e nuove meccaniche alle precedenti reiterazioni.

Nel caso in cui non siate amanti degli sportivi tranquilli, non c’è nessun problema: avrete infatti la possibilità di scegliere alternativamente Hogwarts Legacy, l’ultimo titolo a tema Harry Potter realizzato da Avalanche Studios.

Questo bundle in particolare viene venduto al fantastico prezzo di 599 euro, con uno sconto pari al 4% rispetto ai 629 euro del prezzo originario, con tanto di spedizione gratuita ovviamente.

Altre offerte convenienti

Passiamo poi al reparto cuffie, dove troviamo rispettivamente le OPPO Enco Buds 2, che presentano una connettività bluetooth, accompagnati da diversi comandi per mezzo del semplice tocco con le dita. Le Opportunità Enco Buds2 sono in offerta al prezzo straordinario di soli 19.99 euro, con uno sconto di ben il 60% rispetto al prezzo originale, fissato a 49.99 euro.

Arriviamo infine ai tablet, un’altra categoria molto in voga soprattutto negli ultimi tempi. Attualmente in offerta sul volantino di Unieuro troviamo iPad di 9° generazione da 10.2 pollici, nella sua colorazione Grigio Siderale. Questo modello specifico di iPad è dotato di una memoria pari a 64 GB, utile per poter archiviare comodamente le proprie foto, i propri video e le nostre app preferite, da utilizzare sul suo schermo molto ampio.

Questo iPad di 9° generazione è attualmente in offerta a soli 329 euro, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originario di listino, fissato a 439 euro: un’offerta davvero imperdibile da non farsi scappare!