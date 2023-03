Elettrodomestici vampiri, questi ti succhiano i soldi dalle tasche: spegnerli non basta

Il caro energia, come ben sappiamo, sta dilagando non solo a livello dell’Italia ma di tutta l’Unione Europea. I problemi sono incominciati per la precisione circa un anno fa, quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che si sono portati appresso non poche conseguenze a livello economico ed energetico.

In particolare ricordiamo l’aumento sconsiderato dei prezzi dei prodotti alimentari basilari, come per esempio l’olio di semi di arachidi, che si è riflettuto in un secondo momento in un’inflazione generale a livello del settore alimentare. A questo poi si è aggiunto l’aumento senza criterio del costo dell’energia in generale, sia per quanto riguarda il gas metano che per l’energia elettrica.

È stato proprio questo avvenimento, nella fattispecie, a costringere le principali compagnie fornitrici d’energia (come per esempio Enel Energia, per quel che concerne il territorio italiano) ad aumentare di riflesso le relative bollette dell’energia, causando non poco malcontento a livello dei cittadini europei.

È così che i governi delle principali nazioni europee hanno preso immediatamente provvedimenti nei confronti di questo gravoso caro energia, in modo tale da aiutare soprattutto le fasce di popolazione più bisognose. Per quel che riguarda il governo italiano, ad esempio, ricordiamo il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che tra le altre cose hanno introdotto il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle voci delle bollette, oltre a tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste sia per l’installazione di un impianto fotovoltaico, così come incentivi per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Nonostante questi aiuti siano stati davvero importanti per i cittadini italiani, numerose famiglie rischiano tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà, dovendo a loro volta sostenere il peso di bollette così ingenti.

Consigli utili

È così che quest’oggi vi forniamo alcuni consigli per consumare meno energia elettrica, e conseguentemente risparmiare cifre significative alla fine del mese.

In particolare ci focalizzeremo sugli elettrodomestici, che sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente utilizzati all’interno dell’ambiente domestico, soprattutto al giorno d’oggi. Esistono però alcuni elettrodomestici che consumano davvero tantissima energia anche nel caso in cui sono spenti: è il caso per esempio del forno elettrico, così come di tutti gli altri dispositivi che al giorno d’oggi sono dotati di uno schermo a cristalli liquidi, il quale è illuminato anche nel caso in cui l’elettrodomestico sia spento.

È per questo che vi raccomandiamo quindi di staccare la spina dell’alimentatore per dispositivi come il forno a microonde et similia, dal momento che anche questi schermi potrebbero comportare un dispendio energetico, che è bene evitare con i tempi che corrono.