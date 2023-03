Elettra Lamborghini, tra brillanti e scollature fa sognare tutti: le forme sono tutte fuori

La cantante Elettra Lamborghini è molto amata e seguita da milioni di fan e seguaci sui social, dove è molto attiva. Tra le sue ultime foto, una storia ha colpito molto i fan, sono rimasti tutti stupiti.

Elettra Miura Lamborghini è una cantante ed è considerata anche un personaggio televisivo noto non solo in Italia ma anche in altri paesi. La donna è nata Bologna, è nota, oltre che per il suo talento, anche per le sue origini, per la sua famiglia e la sua eredità.

La cantante appartiene alla famiglia Lamborghini, produttrice di auto sportive di lusso, per questo motivo la sua eredità non è indifferente agli occhi della critica. Molto spesso il suo nome si legge sui tabloid e al gossip italiano non sfugge nessun dettaglio riguardo la sua vita privata.

Elettra ha partecipato a diversi show televisivi italiani e stranieri, infatti durante la sua partecipazione ha dato modo al pubblico di conoscere i diversi aspetti del suo carattere e si è fatta rispettare in ogni modo e momento.

Elettra è sposata con un noto DJ olandese, Afrojak. I due si sono uniti nel 2020 e insieme viaggiano molto, si affiancano in ogni tour e anche nelle giornate in cui amano restare a casa, rilassandosi lontani dai paparazzi.

La storia di Elettra Lamborghini

Elettra ha molti seguaci e fan sui social, infatti ogni giorno crea e condivide molti contenuti su Instagram. Sul social la vediamo in ogni condizione, ama farsi conoscere per quella che è davvero, appare spesso struccata e non nasconde nessun suo aspetto, incita le donne a sentirsi bene con loro stesse. Diverse volte diverte i suoi seguaci con il suo umorismo e lascia che tutti conoscano anche quel suo aspetto.

Ogni giorno la cantante annuncia i suoi impegni quotidiani ai fan e mostra la sua routine, dando loro il buongiorno. Condivide molte storie su Instagram e durante la giornata ama mostrare ciò che fa, facendo vedere a tutti anche i suoi outfit. Una delle sue ultime foto ha lasciato tutti a bocca aperta.

Elettra: la storia con gli strass

Elettra Lamborghini ha condiviso pochissime ore fa, come è solita fare, tra le tante storie, una che ha lasciato tutti a bocca aperta, La cantante è molto bella e le sue curve vengono molto apprezzate da tutti i suoi fan e seguaci.

Nella storia che ha condiviso poche ore fa appare davanti allo specchio, in un selfie, mentre indossa un abito lilla e aderente con una scollatura molto profonda e arricchita da strass. Elettra sa come enfatizzare le sue curve.