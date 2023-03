Film, da oggi con Google vedi tutti quelli che vuoi: ti basta cercare così

Il progresso tecnologico, e in particolare l’avvento di internet, ha permesso di rivoluzionare tante cose rispetto a come le concepivamo un tempo.

Basti pensare per esempio all’avvento dei social network, come ad esempio Facebook, Instagram, Tik Tok per i più giovani e via dicendo, che hanno permesso di comunicare e condividere contenuti multimediali anche con i nostri amici più lontani.

Oltre a questo sono nate poi le app di messaggistica istantanea, capitanate in questo caso specifico da WhatsApp da una parte (che ha raggiunto il miliardo e passa di utenti disseminati in tutto il mondo), seguita subito dopo da Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, diventando un punto di riferimento per milioni e milioni di utenti nel mondo anche in questo caso.

Un altro punto di svolta, inoltre, è stato rappresentato dalla totale transizione verso il digitale che abbiamo registrato grossomodo da una decina di anni a questa parte: se infatti nei primi anni 2000 regnavano i videonoleggi, al giorno d’oggi questo sistema è stato completamente soppiantato da parte delle principali piattaforme di streaming, che hanno permesso di fruire in maniera rapida e veloce di tantissimi contenuti audiovisivi.

Tra le principali piattaforme che sono nate citiamo in particolare Netflix, considerato il vero e proprio capostipite di questo movimento con centinaia di milioni di utenti abbonati all’attivo, da cui poi sono nati successivamente servizi similari come ad esempio Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount+ e chi ne ha più ne metta, con una più che ottima offerta sia per quanto riguarda le serie tv, sia per quanto riguarda il catalogo di film messi a disposizione, talvolta usciti da pochissimo nelle sale di tutto il mondo.

Come vedere film

Al giorno d’oggi ci viene in aiuto Google, il celebre motore di ricerca che noi tutti utilizziamo quotidianamente, anche per le nostre attività quotidiane.

Cercando su Google un determinato film che intendiamo vedere, infatti, il motore di ricerca ci suggerirà nello specifico su quale piattaforma di streaming si trova disponibile per la visione, in modo tale che avremo la possibilità di vederlo direttamente su quella determinata piattaforma.

Nel caso in cui il film non sia ancora non disponibile non demordete: è sempre previsto un arco temporale, infatti, tra l’uscita del film al cinema e l’arrivo “on demand” sulle principali piattaforme di streaming, che spesso non supera mai i due mesi nella maggior parte dei casi.