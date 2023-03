Digitale terrestre, addio alla tv in casa: tragedia per gli Italiani

Come tutti gli altri ambiti, anche quello della televisione ha subito non poche modifiche e innovazioni nel corso degli ultimi anni.

Innanzitutto abbiamo assistito ad un aumento davvero considerevole nella risoluzione dei pannelli, andando a considerare che lo standard attuale è ormai diventato il 4K per la maggior parte delle principali emittenti televisive. Oltre a questo abbiamo assistito al graduale ma progressivo insidiarsi delle smart tv, televisioni dotate di connessione a internet, e in grado di riprodurre in modo semplice e veloce contenuti on demand grazie alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount+ e chi ne ha più ne metta.

Abbiamo assistito infine al passaggio al digitale terrestre, andando a scardinare quella che fino a qualche tempo fa era rappresentata dalla TV analogica. Questo passaggio è avvenuto più precisamente dallo scorso anno, dove abbiamo assistito a una continua migrazione dei principali canali all’alta definizione.

È invece ora atteso il passaggio definitivo al nuovo standard DVB-T2, passando quindi dall’MPEG-2 all’MPEG-4. Al momento non conosciamo una data precisa, e non rimane che affidarci a tal proposito alle decisioni che varerà il governo italiano in merito.

Una delle preoccupazioni principali, infatti, è che la maggior parte della popolazione sia effettivamente in possesso di una TV dotata di tutti gli standard in grado di trasmettere correttamente questo nuovo digitale terrestre: le vecchie televisioni non saranno infatti in grado di ricevere il nuovo standard DVB-T2, e i cittadini in questo caso saranno praticamente costretti ad acquistare una televisione di nuova generazione in questo caso.

La situazione odierna

Per il momento non sono previsti, attualmente, dei bonus che incentivino all’acquisto di televisioni di nuova generazione, a differenza degli elettrodomestici, per cui sono tutt’ora valide le agevolazioni e detrazioni fiscali, che incentivano i cittadini ad acquistare dispositivi di nuova generazione e ad alta classe d’efficienza energetica, quindi in questo caso il costo sarebbe totalmente a carico del cittadino, senza nessuno sconto di sorta.

In alternativa, è sempre possibile acquistare un decoder digitale, da collegare alla propria TV e che sia in grado quindi di trasmettere il nuovo standard del digitale terrestre senza nessun problema. Ricordiamo che è possibile acquistare senza problemi un decoder digitale su Amazon e i principali rivenditori fisici, a prezzi piuttosto contenuti, sicuramente minori rispetto all’acquisto di una TV.

Non ci resta dunque che attendere per assistere a questa netta trasformazione nel campo televisivo, con aggiornamenti che arriveranno nel corso delle prossime settimane o mesi.