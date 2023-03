Carta di credito, se vedi queste operazioni chiama questo numero: chiedi il blocco immediato

Al giorno d’oggi, con il progresso tecnologico che va sempre più avanti, stiamo assistendo ad una sempre più graudale (ma continua) transizione dall’utilizzo del denaro in contanti ai sistemi più moderni di pagamento elettronico mediante carte di credito, carte di credito, chip NFC (grazie alla loro implementazione sugli smartphone di ultima genrazione) e chi ne ha più ne metta.

Purtroppo come in ogni cosa, bisogna anche andare a considerare il risvolto negativo della medaglia: in questo caso infatti sappiamo bene quanto le carte (di credito o debito che siano) sono soggette a tentativi di clonaggio da parte di alcuni malintenzionati, che cercano di eludere l’attenzione del cliente, riuscendo così a entrare in possesso dei dati sensibili del povero malcapitato di turno: scopriamo come evitare queste piacevoli situazioni e cosa fare nella malaugurata ipotesi che si verifichi.

Una delle circostanze in cui è possibile che si verifichi il clonaggio della propria carta di credito o carta di debito è in corrispondenza degli sportelli bancomat, dove i truffatori inseriscono uno skimmer, un particolare strumento che consente di leggere (e impossessarsi dei dati sensibili) la carta ancor prima che venga effettivamente inserita nel lettore originario del bancomat.

È così che, a seguito di numerosi eventi simili, l’Arma dei Carabinieri ha recentemente redatto una serie di indicazioni per evitare queste spiacevole situazioni.

Innanzitutto una cosa importante è controllare periodicamente il vostro conto corrente con un estratto conto regolare, prestando particolare attenzione soprattutto ai prelievi o alle spese di importo minimo, che rappresenta sicuramente il cuore della truffa.

Consigli utili

Oltre a questo vi consigliamo di prestare attenzione anche alla persona a cui affidate la vostra carta di credito quando fate acquisti presso i negozi fisici, al momento dello svolgimento della transazione mediante l’utilizzo del POS. Tenete poi sempre con voi le ricevute fiscali, attendendo fino al prossimo estratto conto che effettuate a cadenza regolare.

Un altro fattore da tenere a mente è quello di effettuare acquisti online solo presso siti e rivenditori sicuri, come per esempio Amazon, Mediaworld, Unieuro, Trony e via dicendo, che sono quindi riconosciuti da migliaia e migliaia di utenti per la loro estrema affidabilità, e presso cui è praticamente impossibile ricevere delle truffe relative alla propria carta di credito.

Nel malaugurato caso in cui venga clonata la vostra carta di credito, non disperatevi: in questo caso basterà semplicemente chiamare, il più rapidamente possibile, il numero d’assistenza della vostra banca, chiedendo il blocco della carta: così facendo ogni ulteriore spesa da parte del truffatore sarà bloccata, e il denaro presente sul vostro conto corrente sarà preservato.