Mara Venier, tragedia nelle ultime ore: “ha avuto un infarto e…”

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, ormai tutti la conoscono come ‘zia Mara’. Tutti le vogliono bene e la notizia che ha dato sui social nel suo ultimo post riguarda una drammatica notizia.

Mara Venier è il nome di Mara Provoleri, conduttrice televisiva, opinionista, attrice ed ex modella italiana. E’ amata da tutti gli spettatori italiani che la seguono per la sua gentilezza, energia ed empatia. I modi famigliari di Mara hanno condotto tutto il mondo dello spettacolo e gli spettatori a chiamarla ‘zia Mara’.

La Venier ha 72 anni e li porta benissimo, sia fuori che dentro, i fatti la sua energia non è mai cessata e le trasmette anche oltre e attraverso gli schermi. La conduttrice è capace di mostrare e dare la sua positività a tutto il pubblico.

Mara è nata e cresciuta a Venezia, ha dovuto però trasferirsi presto a Roma per la sua carriera. La sua carriera è iniziata negli anni ’80 quando inizia a lavorare come conduttrice, raggiungendo grande notorietà nel 1990, conducendo Domenica In. Oggi conduce lo stesso show da ben 14 stagioni.

La conduttrice ama condividere tutto con i suoi fan, infatti è molto seguita sui social e condivide con i fan moltissimi contenuti, ricevendo sempre un feedback dai suoi fedeli seguaci.

Il triste post di Mara Venier

Mara Venier posta ogni giorno contenuti e storie su Instagram, condivide argomenti di ogni tipo, dai suoi hobby alla sua routine, preferisce condividere con tutti cose gioiose e allegre ma purtroppo non è sempre così.

Purtroppo uno degli ultimi post della conduttrice riguarda una tristissima notizia che ha allarmato tutti, come lei prima di avere notizie certe. Riguarda un suo carissimo amico e uomo del mondo dello spettacolo.

La tragedia improvvisa e le parole di Mara

Mara Venier ha voluto condividere con il suo pubblico del social una foto e una tristissima notizia riguardo un problema di salute di un suo caro amico, si tratta di Jerry Cala, noto attore italiano che nelle ultime ore non è stato bene.

Mara ha scritto: “Jerry è stato operato stanotte a Napoli…ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent..Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva..ma sta bene!!! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli..Amore mio che spavento mi hai fatto prendere”. Ha scritto la conduttrice avvisando tutti del fatto, facendo un sollievo di sospiro per le condizioni dell’attore.