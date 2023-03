Lavatrice, con questa leva dimezzi la bolletta: non la utilizza nessuno

Il caro energia è un problema davvero serio e significativo che sta interessando non solo l’Italia, ma anche tutta l’Europa in generale.

Questa situazione è iniziata circa un anno fa ad esser precisi, in particolare quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che hanno comportato delle conseguente rilevanti sia sul piano economico che energetico. In primis ricordiamo l’aumento sconsiderato dei prezzi degli alimenti più basilari, come l’olio di semi di arachidi, che si è a sua volta riflettuto in un’inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento sconsiderato dei prezzi dell’energia, sia nella sua forma elettrica che di gas metano. Questo rialzo in particolare ha praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare in proporzione le bollette mensili dell’energia, sia per quel che riguarda il gas che la luce.

È così che i governi delle principali nazioni europee hanno fortunatamente deciso di intervenire in maniera celere per fronteggiare il caro energia, ed aiutare così facendo le popolazioni più bisognose. Nel caso del governo italiano per esempio sono stati introdotti il bonus energia pari a 150 euro, detraibili direttamente dalle voci delle bollette, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali riservate all’acquisto in particolare di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno permettono di risparmiare cifre significative alla fine del mese.

Questo purtroppo non è bastato per numerosissime famiglie italiane, che malgrado i preziosi aiuti provenienti dallo stato e dalle regioni, non riescono ad arrivare alla fine del mese, soprattutto nei casi in cui siano composte da 5 o più membri, e percepiscano un solo reddito al loro interno.

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile, in modo tale da risparmiare sulle prossime bollette che vi arriveranno alla fine del mese.

Consigli utili

Oggi in particolare andremo a focalizzarci sulla lavatrice, uno degli elettrodomestici che senz’ombra utilizziamo di più all’interno della nostra vita quotidiana per lavare e profumare i nostri indumenti. Esiste infatti una particolare levetta che consente di risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese: scopriamo insieme di cosa si tratta.

È presente infatti una levetta in corrispondenza della vaschetta per il detersivo, che tirandola permette di eseguire un lavaggio accurato della stessa vaschetta: così facendo riusciremo a eliminare e rimuovere tutti i residui di detersivo che si sono formati.

Oltre a questo vi consigliamo inoltre di fare un lavaggio a vuoto facendo uso di acido citrico (quello presente nel limone, per intenderci) in modo da allungare sensibilmente la vita media della lavatrice stessa.