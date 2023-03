Antonella Elia l’ha mostrato davvero: l’enorme annuncio

Antonella Elia è una delle show girl più amate quanto spesso criticate dal pubblico italiano, è seguitissima sui social, dove condivide i dettagli della sua vita privata. L’ultimo post riguarda un’annuncio felicissimo – e romantico.

Antonella Elia è un’attrice, conduttrice e show girl italiana con una lunga carriera alle spalle. E’ nata a Torino nel 1963, oggi ha 58 anni ma ne dimostra molti meno. Le sue ultime apparizioni televisive le hanno permesso di farsi amare anche dal pubblico più giovane e per questo oggi ha molti seguaci su Instagram.

Antonella inizia la sua carriera televisiva quando ha deciso di trasferirsi a Roma, dopo gli studi e diviene subito un volto noto dello spettacolo italiano recitando in piccoli ruoli di grandi film. Si trasferisce a Los Angeles dove conosce Leonardo Di Caprio e recita nel film The Aviator. I suoi esordi sono stati sui palchi teatrali e sotto i riflettori di pubblicità fin quando nel ’90 diviene valletta per La Corrida.

Negli anni a seguire diviene valletta di Mike Buongiorno per poi partecipare ai suoi primi programmi televisivi, mettendosi in gioco. Per un periodo, negli anni duemila, decide di non recitare più per il piccolo schermo e torna sui palchi teatrali, per poi tornare in televisione.

Oggi Antonella è sotto ai riflettori per la sua partecipazione come giudice al programma La Pupa e il Secchione, su Italia 1, condotto da Barbara D’Urso.

Il post d’amore di Antonella Elia

Antonella Elia ha partecipato negli ultimi anni a Temptation Island, nel 2020, con il compagno e successivamente al Grande Fratello Vip come opinionista, ruolo grazie al quale è divenuta molto nota a tutto il pubblico italiano che l’ha seguita conoscendo ogni dettaglio della sua personalità.

Oggi è fidanzata da anni con Pietro Delle Piane, docente dell’Accademia delle belle arti a l’Aquila, i due si amano moltissimi e la show girl ci tiene a precisarlo ogni volta che può. Il suo ultimo post riguarda proprio il loro amore.

L’annuncio di Antonella

Antonella Elia è innamorata dell’uomo al suo fianco, Pietro, i due viaggiano molto insieme ed è noto a tutti che la coppia è inseparabile. L’ultimo post di Antonella è un’annuncio riguardo la loro relazione, nelle foto che ha condiviso appare lei con Pietro, abbracciati, felici e innamorati.

Antonella ha scritto: “Quattro anni d’amore, quattro anni di passione, quattro anni di fuoco, quattro anni di NOI”.