Nuova specie scoperta: è gigantesca e pericolosa

Pare essere la specie più grande della famiglia a cui appartiene, gli scienziati ne stanno studiando le caratteristiche.

Le dimensioni nel mondo animale contano, sulla terra troviamo una gran varietà di giganti da record sulla terraferma e nel fondo dei mari. Secondo gli scienziati gli animali più grandi hanno vantaggi per quanto riguarda la sopravvivenza, perché non hanno altri predatori oltre l’uomo, e anche dal punto di vista dello sviluppo cognitivo.

Tra gli animali più intelligenti sulla Terra troviamo, infatti, elefanti, orche e balene. Il più grande per dimensioni resta la Balaenoptera musculus, conosciuta come balenottera azzurra, che con i suoi 30 metri di lunghezza batte ogni record tra gli animali esistenti.

Se, invece, si escludono i cetacei il vertebrato più grande del pianeta troviamo lo squalo balena, con i suoi quasi 20 metri di lunghezza. Dalle dimensioni non si direbbe, ma questo gigantesco pesce è completamente innocuo e si nutre solo di piccoli crostacei. Il suo pasto principale e a base di piccoli gamberetti che compongono il cosiddetto zooplacton.

Sulla terra a farla da padrone è sicuramente l’oxodonta africana, il famoso elefante africano di savana. Un maschio adulto raggiunge i 6 metri di larghezza, i 4 metri di altezza dalla spalla e può superare le 10 tonnellate di peso. Anche l’elefante è innocuo se non provocato, si nutre di piante e fogliame e vive in complesse società matriarcali guidate dalle femmine anziane del branco.

La nuova specie scoperta

Le sue dimensioni non saranno paragonabili a quelle dei giganti del mare e della terra, ma questa nuova specie ha colpito gli scienziati per le sue dimensioni rispetto alla famiglia a cui appartiene. Il nome scientifico è Toxorhynchites domrey, ma è stata già ribattezzata zanzara elefante.

Le sue larve sono state prelevate dal team del professor Maquart all’interno della pianta carnivora Nepenthes smilesii, che si trova nel Veun Sai Siem Pang National Park e nel Kirirom National Park in Cambogia. Il corpo di queste zanzare è riflettente perché formato da piccole scaglie colorate e sono dotate di una grande proboscide ricurva verso il basso.

Se vi state chiedendo se questo animale sia dannoso per l’uomo, la risposta è assolutamente no. La zanzara non si nutre di sangue dell’uomo o di altri animali, ma principalmente di nettare o altre sostanze zuccherine presenti in natura. Inoltre, mangiano anche le larve di altre zanzare potenzialmente più pericolose e per questo potrebbero rappresentare un rimedio naturale al diffondersi di altre malattie.