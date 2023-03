Elettrodomestici, elimina il calcare nascosto: rischi di rompere tutto | Ti basta usare questo stratagemma

Il caro energia, come ormai ben saprete da tempo, sta dilagando in tutta Europa, con tutto il malcontento che ne è derivato tra i cittadini europei. Nonostante questo, gli elettrodomestici sono tra i dispositivi che utilizziamo maggiormente all’interno dell’economia domestica.

Tra forno elettrico, frigorifero, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie e chi ne ha più ne metta, sono veramente tantissimi gli elettrodomestici che usiamo quotidianamente per compiere le nostre attività. Uno dei problemi principali che riscontriamo, quando abbiamo a che fare soprattutto con elettrodomestici che fanno uso dell’acqua al loro interno, è sicuramente la possibile formazione di calcare nella loro superficie interna.

L’acqua del rubinetto, infatti, soprattutto se “dura” (ricca di sali minerali, in questo caso il carbonato di calcio per intenderci) porta facilmente alla formazione di calcare, il quale a sua volta consegue a spiacevoli situazioni, e può eventualmente portare ad un guasto dell’elettrodomestico stesso. Scopriamo insieme come andare a risolvere questa problematica situazione con pochi e semplici passaggi.

È possibile infatti farsi aiuto con dei rimedi totalmente naturali, che permettono di rimuovere le spiacevoli incrostazioni che si formano all’interno di questi elettrodomestici, così da mantenerli funzionanti nel lungo periodo.

Per evitare la formazione di calcare sul lungo periodo, uno dei consigli principiali che sentiamo di fornirvi è quello di far uso di un addolcitore, il quale permette di rimuovere in maniera totalmente automatica il carbonato di calcio, permettendo la transizione da sali di calcio in sali di sodio.

I sali di sodio infatti, a differenza di quelli di calcio e magnesio, non hanno tendenza a incrostarsi lungo le pareti interne degli elettrodomestici, e quindi sono assolutamente più gestibile.

Accorgimenti utili

Utilizzando un addolcitore, riusciamo ad abbattere fino al 5% del totale delle bollette mensili, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano. Questo permetterà anche un allungamento della durata media di vita dei nostri elettrodomestici, dal momento che saranno conseguentemente meno soggetti a guasti derivanti dalla formazione del calcare in in corrispondenza delle loro pareti interne.

Un altro rimedio che possiamo consigliarvi, soprattutto per l’utilizzo quotidiano della lavatrice, è quello di far uso di un cucchiaio di bicarbonato al detersivo che usiamo: anche in questo caso riusciremo quindi a evitare la formazione di incrostazioni in corrispondenza della parete.

L’ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di fare un lavaggio a vuoto alla temperatura di 40 gradi centigradi a cadenza di due mesi: questo aiuterà a prevenire la formazione di calcare sulle pareti.