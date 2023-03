Cellulari, ecco i nuovi modelli in arrivo: sarà un 2023 da sogno

Quello che ha segnato maggiormente il progresso tecnologico nel corso degli ultimi anni è senz’ombra di dubbio internet.

Il web ha infatti permesso l’insorgere dei social network durante i primi anni 2000, come ad esempio Facebook, Instagram, Tik Tok e chi ne ha più ne metta. Assieme a questo abbiamo assistito poi all’avvento degli smartphone, sul finire degli anni 2000, che hanno cambiato per sempre la vita e l’esperienza di milioni e milioni di utenti sparsi per tutto il mondo.

Siamo soliti suddividere tendenzialmente gli smartphone in tre grandi categorie, partendo innanzitutto dagli smartphone di fascia alta (i cosiddetti “top di gamma” per intenderci, capitanati negli ultimi anni da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro nel corso degli ultimi mesi) per chi cerca una buona potenza di calcolo e un buon sensore della fotocamera.

A questi seguono poi gli smartphone di fascia media, per chi cerca in particolar modo un buon rapporto qualità prezzo, e si accontenta senza problemi. Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, per chi non cerca una grande potenza di calcolo e preferisce risparmiare centinaia di euro.

Quest’oggi abbiamo deciso in particolare di illustrarvi alcuni dei principali modelli di smartphone che vedranno la loro uscita sul mercato mondiale nel corso del 2023: scopriamo insieme di quali si tratta.

Uno degli smartphone più attesi è senz’ombra di dubbio il modello di Google Pixel pieghevole, che si rumoreggia ormai da tempo. In base a quanto sappiamo potrebbe avere una struttura simile a quanto abbiamo precedentemente visto con il modello concorrente di Samsung, capostipite di questo form-factor, ovvero Samsung Galaxy Flip 4.

Altri modelli in arrivo

Un altro modello molto atteso, sempre sulla linea dei dispositivi pieghevoli, è indubbiamente Huawei Mate X3, dopo il lancio del Huawei Mate XS 2 che è avvenuto lo scorso anno. In questo caso il design sarà leggermente migliorato, diventando più sottile e con una maggior resistenza rispetto al modello immediatamente precedente.

Arriviamo poi a Oppo Find X6 Pro, che presenterà anch’esso un design rivoluzionato, e monterà in particolare il nuovo e promettente chip Snapdragon 8 di seconda generazione. La fotocamera presenterà un alloggiamento tutto suo in corrispondenza della parte superiore, e sarà disponibile rispettivamente in 4 colorazioni per tutte le tipologie di gusti.

Concludiamo infine con OnePLus V Fold e Flip (rispettivamente con chiusura orizzontale e chiusura verticale) che vedranno la luce indicativamente entro la fine del 2023, anche se la compagnia non ha rilasciato ulteriori informazioni a riguardo. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Oppo, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.