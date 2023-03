Tommaso Zorzi, distrutto dall’ultima coltellata subita: “mi terrorizza”

Tommaso Zorzi è un personaggio dello spettacolo italiano molto amato dal pubblico. E’ sempre attivo sui social, dove ha un bellissimo rapporto con i suoi fan. Nelle ultime ore ha condiviso una storia che affronta un argomento a lui molto caro.

Tommaso Zorzi è un personaggio molto noto dello spettacolo italiano, è nato nel 1995 a Milano. Zorzi è un conduttore, scrittore, influencer e opinionista italiano, i suoi fan lo seguono ogni giorno sui social Instagram, dove ama pubblicare tutto riguardo la sua vita privata e lavorativa.

Tommaso si occupa di moda, diviene noto infatti nel 2016 lancia una linea di borsette e accessori da uomo e nel 2017 la sua carriera decolla definitivamente, partecipa infatti al programma Riccanza, trasmesso da MTV. Negli ultimi anni ha presentato e partecipato a diversi programmi, tra questi il Grande Fratello. Nel 2021 poi lancia anche una linea di sex toys in collaborazione con MYSecretCase che si rivela un enorme successo.

Zorzi ama scrivere e nel 2018 pubblica il suo primo romanzo Le tre vite di Villa San Giuseppe, nel 2020 poi il best seller Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri e nel 2022 pubblica Parole per noi due. La vita privata dell’influencer non è un segreto, infatti ama pubblicare e condividere tutto con i fan. E’ stato recentemente fidanzato per circa due anni con il ballerino di Amici 21, Tommaso Stanzani. Tra i due è finita e non scorre buon sangue.

Dopo la fine della relazione con il ballerino, Tommaso sembra aver ritrovato l’amore. E’ stato avvistato diverse volte in giro per Milano con un giovane uomo e le circostanze erano intime.

Lo sconforto di Tommaso

Tommaso condivide tutto con i fan, anche e soprattutto i suoi ideali e le sue opinioni che sono molto spesso forti. Nelle ultime ore ha condiviso con i seguaci di Instagram un video di sfogo, dichiarando il suo punto di vista e la sua tristezza riguardo qualcosa accaduto poche ore fa.

Si tratta della manovra che il Viminale ha ordinato al Comune di Milano: non sarà più possibile registrare i figli delle coppie dello stesso sesso. Dunque la commissione Politiche europee del Senato ha bocciato la proposta di regolamento europeo per il riconoscimento dei diritti dei figli di coppie omosessuali e l’adozione di un certificato europeo di filiazione.

La coltellata per Tommaso

Tommaso Zorzi ha condiviso poche ore fa una storia su Instagram in cui appare quasi in lacrime, si sfoga e definisce la decisione governativa come una coltellata e ciò che dice è che tutto ciò lo terrorizza.

Il video che ha condiviso è un repost della storia dell’amica Giulia De Lellis, la quale sostenendolo aveva prima di lui condiviso il video e scritto: “Oggi Tommaso Zorzi, come tante altre persone così…Rendetevi conto! Bloccare la vita, limitarla, sconvolgerla a delle persone, per cosa? […]”.