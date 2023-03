Telefono, se ti succhia la batteria in poco tempo il problema è qua: ti salvi facendo questa mossa

Al giorno d’oggi, complice anche il progresso tecnologico, esistono telefoni di tutti i tipi, che ben rispondono alle esigenze del mercato.

Siamo tendenzialmente soliti suddividere tutte le tipologie di smartphone in tre grosse categorie, dividendoli rispettivamente in smartphone di fascia alta (i cosiddetti top di gamma per intenderci), seguiti poi subito dopo dagli smartphone di fascia bassa, per arrivare infine agli smartphone di fascia bassa.

Una problematica che spesso e volentieri accomuna però tutte queste tipologie di smartphone sopracitate è la loro batteria, dal momento che frequentemente non riescono ad arrivare alla fine della giornata, soprattutto se sollecitati particolarmente in termini di potenza di calcolo, mediante l’utilizzo di app molto pesanti.

Questi problemi in termini di prestazioni e batteria sono stati riscontrati in particolar modo nell’utilizzo quotidiano dei Google Pixel, gli smartphone del grande colosso statunitense. Fortunatamente la compagnia è immediatamente accorsa per risolvere la situazione, fornendo una guida molto pratica e semplice, alla portata di tutti.

Google specifica infatti che il problema di una batteria che si consuma molto facilmente e velocemente potrebbe consistere nell’utilizzo di un’app, scaricata dai rispettivi store mobile (rappresentati da App Store e Google Play Store), che effettivamente consuma molte risorse in termini di energia vera e propria.

In questo caso vi consigliamo di recarvi alla sezione Impostazioni del vostro cellulare, dal quale potrete facilmente vedere quali sono le app che consumano maggiormente energia all’interno della “economia energetica” generale del vostro smartphone. Una volta individuate le app energivore, potremo quindi utilizzarle con maggior cautela, riuscendo così a risparmiare sensibilmente energia e a consumare meno la batteria del Google Pixel.

Accorgimenti utili

Cliccando sulla voce “Batteria”, inoltre, è possibile visualizzare una scheda all’interno della quale potremo toccare la voce “Limita”, avendo così la possibilità di dare un vero e proprio limite alle app sopracitate che consumano maggiormente energia.

È infatti stilato all’interno di questa sezione un elenco di tutte le applicazioni che sono state utilizzate nel corso degli ultimi 7 giorni, o rispetto all’ultima ricarica che è stata effettuata nei confronti del Google Pixel.

Oltre a questo, un’altra raccomandazione che possiamo darvi è quella di tenere perennemente attiva l’opzione di Ottimizzazione Batteria, che permetterà allo smartphone di effettuare alcuni accorgimenti molto utili per preservare la durata della batteria stessa. Questo porterà per esempio a limitare il tempo di illuminazione dello schermo, assieme ad altri piccoli accorgimenti che conseguentemente aumenteranno la longevità della batteria, riuscendo finalmente a condurci fino alla fine della giornata.