Mara Venier, avete mai visto la televisione che ha in casa? È enorme | Ti fa bruciare gli occhi solo a guardarla

Le telecamere entrano tra le mura domestiche dell’amatissima conduttrice Mara Venier e ai fan non sono sfuggiti i particolari, come l’enorme televisore alle sue spalle.

“E pensare che volevo farmi suora” ha dichiarato Mara Venier in una lunga intervista concessa a Vanity Fair in occasione del suo 70esimo compleanno. E invece Mara Venier è divenuta un’icona della televisione italiana con una lunga carriera di successo.

Mara Venier, infatti, inizia come modella per alcuni rappresentanti di abbigliamento e contemporaneamente viene contattata per il film Il giardino di Finzi” di Vittorio De Sica. Nonostante superi il provino, Mara rifiuta il contratto che le viene proposto della durata di sette anni perché non ancora convinta di voler fare l’attrice.

Le sue esperienze da modella continuano fino al 1971, quando, accompagnando il marito ai provini del film di Sergio Capogna “Diario di un italiano”, viene scelta come protagonista femminile, ruolo per cui riceverà il premio Laceno d’oro come Miglior giovane attrice. Per lo stesso film sono stati premiati anche il regista e l’altra attrice protagonista Alida Valli.

La carriera di Mara Venier cambia definitivamente negli anni ‘90, quando abbandona il cinema per la televisione. Nel 1993 viene scelta dall’allora direttore di Rai1, per affiancare Luca Giurato nel programma Domenica In, per poi essere confermata come come conduttrice e autrice nei tre anni successivi.

La casa milanese di Mara Venier

Oggi, Mara Venier continua ad essere la signora della domenica, richiamata alla conduzione per risollevare il format dei giorni festivi. I vertici della Rai trovano ancora nella conduttrice un volto amatissimo dal pubblico di Rai1 e non si azzardano a immaginarsi un sostituto o una sostituta che possa prendere il suo posto.

La conduttrice è seguitissima anche sui social dove ama condividere foto e video in cui si mostra nella sua quotidianità. Spesso rivela anche piccoli dettagli della sua casa a Roma, dove risiede dall’età di 17 anni, e di recente ha anche mostrato immagini dalla casa di Milano, in cui Mara risiede durante gli impegni lombardi. Ma nulla sfugge agli occhi attentissimi dei fan pronti a cogliere ogni particolare dalle immagini pubblicate.

Proprio il pubblico del web non ha potuto far a meno di evidenziare l’enorme televisore che spunta nel video realizzato nella dimora milanese. La conduttrice probabilmente voleva mostrare le lucine colorate, ma lo sguardo è finito sullo schermo gigante. I più attenti hanno anche notato una foto della Venier realizzata dal fotografo Giovanni Gastel, scomparso a marzo 2021.