Luciana Littizzetto, la tragedia improvvisa: “è stata uccisa..”

Luciana Littizzetto è una nota comica e conduttrice italiana, è molto amata in particolare per la sua sincerità e la sua schiettezza. La conduttrice ha condiviso con i fan un video commovente e triste.

Luciana Littizzetto è una conduttrice, attrice e comica italiana, nata a Torino nel ’64. La donna è molto amata e apprezzata quanto richiesta dal pubblico italiano per i suoi modi di essere diretta ed esplicita, con la sua sincerità infatti non ha limiti: questo l’ha condotta al successo di adesso.

La Littizzetto si è laureata all’Università degli studi di Torino, successivamente si è avvicinata al mondo dello spettacolo italiano, decidendo di volerne far parte. Nel 1991, infatti, esordisce in televisione conducendo il programma Avanzi e poi su Radio Due con Hit Parade. Dall’ora il suo nome diviene noto e inizia ad apparire sugli schermi nazionali.

Nel 1997 ha inizio la sua carriera come attrice, debutta nelle sale cinematografiche con Tutti giù per terra e Tre uomini e una gamba. Negli anni della sua carriera ha preso parte a molti film, ricoprendo diversi ruoli ma soprattutto è stata dietro gli schermi per molti show televisivi.

Oggi la conduttrice conduce il programma seguitissimo di casa Rai, Che tempo che fa, affiancata da anni dal collega Fabio Fazio. Lei e il collega ospitano ogni domenica personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano e della cronaca del momento.

Il triste post della Littizzetto

Luciana Littizzetto è molto attiva sui social, su Instagram infatti ha molti seguaci e ama condividere con loro molti contenuti, di ogni tipo. Ama far divertire i suoi fan e intrattenerli, mostrare loro ogni suo lato.

La conduttrice dunque, pubblica argomenti gioiosi, divertenti quanto tristi, esempio ne è l’ultimo che ha commosso tutti i suoi seguaci e si tratta di qualcosa accaduto recentemente, un video che ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, ricevendo un’elevata attenzione mediatica (meritata).

Il post di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto ha condiviso come post su Instagram un video che era già stato postato dalla pagina di IoDonna sempre sul social. Il video in questione mostra alcune persone che danzano sulle note di una canzone famosissima.

Il video spiega cosa sta accadendo nelle immagini: “Un ultimo ballo insieme: commuove tutti Stephane Vairin, marito di Agès Lassalle, mentre balla da solo al funerale della moglie in onore della loro passione comune. La donna, una insegnante, è stata uccisa da uno studente. Amici e parenti si uniscono alla danza.”