Corrente gratis in tutta casa, è illegale e lo fanno in tantissimi: ecco il famigerato trucco

Quello che stiamo passando in questo momento non è di certo un bel periodo, sia da un punto di vista economico che prettamente energetico, non solo per noi italiani ma per gli europei in generale.

È iniziato tutto circa un anno fa, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, che si è portata con sé diverse e importanti conseguenze per tutto il panorama europeo, diffondendosi a macchia d’olio. Ricordiamo innanzitutto l’aumento sconsiderato a livello del settore alimentare, con prodotti di base come olio di semi di arachidi e simili che hanno subito un rialzo mai visto prima, generando un’inflazione incredibile a livello di tutto il settore alimentare.

Citiamo poi l’aumento dell’energia, sia elettrica che gas metano, che ha praticamente obbligato tutte le principali compagnie energetiche ad aumentar in proporzione il costo delle relative bollette mensili dell’energia, in modo da far tornare i conti, con tutto il malessere che poi ne è derivato a livello di tutta la popolazione europea.

Per fortuna i governi delle principali nazioni europee sono accorsi immediatamente a prendere provvedimenti a tal proposito, con il fine ultimo di fronteggiare il caro energia e venire conseguentemente in aiuto alle popolazioni più bisognose.

Ricordiamo soprattutto tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali per l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, così come anche il bonus energia da 150 euro, detraibili in questo caso direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, in modo da alleggerire le bollette.

Il trucco dei furbetti

Nonostante tutto però, le famiglie più numerose continuano a riscontrare parecchi problemi, faticando spesso ad arrivare alla fine del mese, soprattutto nel caso in cui siano composti da 5 o più membri al loro interno, e percepiscano un solo reddito. Purtroppo alcuni furbetti dell’energia ricorrono spesso e volentieri a metodiche totalmente illegali per riuscire ad accaparrarsi energia a costi praticamente azzerati: scopriamo insieme come fanno.

Questi malintenzionati farebbero infatti uso di un vero e proprio allaccio abusivo: essi si allaccerebbero all’utenza di un altro contatore, chiaramente all’insaputa del cliente di cui si sfrutta l’utenza e la sua energia.

Vi ricordiamo che questo è un comportamento assolutamente illegale, che comporta fino a sei anni di reclusione in carcere, dal momento che si viene a costituire il reato di furto aggravato. Il cliente, derubato della sua utenza, può denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine per ricevere l’effettivo rimborso. Oltre alla reclusione, inoltre, questo reato comporta una multa che va da 927 euro a 1500 euro, nel peggior dei casi.