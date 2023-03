Carta di credito, nessuno lo sa ma questa è gratis: sei già in ritardo, corri a prenderla

Al giorno d’oggi, possiamo dirlo con sicurezza e senza ombra di dubbio, i sistemi di pagamento digitali hanno ormai progressivamente soppiantato l’utilizzo dei contanti in tutto il mondo.

Tra carte di credito, carte di debito, l’utilizzo del chip NFC, tutte queste forme di pagamento elettronico consentono di pagare in maniera semplice e veloce, senza riempirci di pesanti e ingombranti monete. Spesso e volentieri queste carte di credito (o di debito, che dir si voglia) presentano dei fastidiosi costi di gestione, che scoraggiano soprattutto i clienti più giovani, che si apprestano ad accreditare i loro primi stipendi di lavoro.

È così che oggi abbiamo deciso di consigliarvi e illustrarvi due carte di credito in particolare, che presentano un canone praticamente gratuito. Si tratta nello specifico della carta YOU Mastercard e della carta PAYBACK realizzata da parte di American Express.

Queste due carte hanno il vantaggio di essere completamente gratuite per tutta la loro durata d’utilizzo, senza andare a prevedere eventuali costi aggiuntivi o di ingresso.

Oltre a queste due sopracitate troviamo poi altre carte, che presentano inizialmente un periodo di gratuità (pari circa a un anno, nella maggior parte dei casi) per poi iniziare ad avere un canone mensile, che però presenta fortunatamente dei costi davvero contenuti e alla portata di tutti.

Le carte consigliate

Stiamo parlando innanzitutto della carta Blu realizzata da American Express. In questo caso, come vi avevamo accennato poco fa, presenta un canone completamente gratuito nel suo primo anno di attivazione, per poi avere un canone piuttosto ridotto a partire dal periodo successivo. Molto vantaggioso in questo caso è la presenza del cashback, che permette di ricevere comunque una buona percentuale di guadagno per i vari acquisti che effettuiamo online, e che vengono immediatamente accreditati sulla stessa carta Blu.

Oltre a questo ricordiamo poi la carta Mediolanum Credit Card, che fa invece parte del circuito Visa, ed è la situazione perfetta per chi ha intenzione di aprire in tempi brevi un nuovo conto corrente, oltre a presentare al suo interno diverse funzionalità interessanti per il cliente finale.

Concludiamo infine con la carta Verde e la carta Oro, realizzate entrambe da American Express. Se per entrambe è previsto un canone mensile gratuito per i primi dodici mesi, a partire dal tredicesimo mese subentrerà un canone a pagamento, ma che presenterà anche in questo caso diversi vantaggi utili nella vita di tutti i giorni, come il servizio clienti disponile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il canone mensile a pagamento, per quel che riguarda la carta Oro American Express, è attualmente fissato a 14 euro al mese.