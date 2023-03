Frigorifero, ecco come averlo sempre profumato e limpido: il trucco della zia

Certe volte può capitare che dal frigorifero provengano cattivi odori, ecco i rimedi naturali per pulirlo e fare in modo che profumi sempre.

Qualche alimento dimenticato andato a male o semplicemente una pulizia non effettuata tempestivamente, sono solo alcuni dei motivi che possono provocare cattivo odore nel frigorifero di casa. Quando succede è necessario correre ai ripari ed è bene sapere che esistono alcuni trucchi per evitare che questo accada.

Il frigorifero è il posto dove si conservano gli alimenti e per questo è molto importante che sia sempre pulito ed igienizzato. Il rischio è quello di compromettere lo stato di conservazione degli alimenti che possono durare più a lungo se sistemati nel luogo giusto.

Partiamo dalla temperatura che non deve essere mantenuta costante a una media di 4 gradi centigradi. Bisogna anche tener presente che all’interno la temperatura è diversa per ogni ripiano. L’area più fredda è quella in basso, subito sopra il cassetto per la frutta e verdura, qui è meglio riporre carne o pesce crudo.

Man mano che si sale, cresce anche la temperatura, per questo è bene conservare sui ripiani centrali alimenti come uova, latticini, salumi, dolci a base di creme o panna. Sul ripiano in alto, invece, è bene conservare gli avanzi e gli alimenti già cotti da consumare velocemente. Frutta e verdura vanno nell’apposito cassetto, dove la temperatura è più alta, per evitare che il freddo ne danneggi la struttura e il sapore.

Come eliminare i cattivi odori dal frigorifero

Conservare gli alimenti nella maniera corretta è il primo passo per evitare che questi marciscano e provochino cattivo odore. Nel caso dovesse capitare, meglio evitare di utilizzare detersivi che possono compromettere il cibo che abbiamo conservato, è possibile, invece, utilizzare dei rimedi naturali più efficaci ed innocui per la salute.

Prima di pulire il frigo è bene svuotarlo completamente, spegnerlo e togliere la spina. Procedere con la rimozione delle mensole e dei cassetti, che devono essere lavati a parte. Per pulire è possibile usare l’aceto, il succo di limone o del bicarbonato sciolto in acqua calda, strofinare con un panno le pareti interne, risciacquare ed asciugare. La stessa procedura va effettuata con le mensole e i cassetti.

Una volta pulito, è possibile utilizzare anche degli assorbi odori naturali che aiuteranno a mantenere profumato il frigo più a lungo. Per questo possiamo usare ancora il limone, lasciando alcune fettine sulle mensole da sostituire ogni settimana, o un bicchierino di aceto posizionato sui ripiani. Per eliminare i cattivi odori sono altrettanto efficaci il caffè, che può essere disposto in una ciotola in frigo, le tavolette di bicarbonato, che non profumano ma assorbono molto, oppure una patata sbucciata, da sostituire ogni 3-4 giorni.