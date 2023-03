Francesco Facchinetti, la confessione sullo stato di salute: “molto spaventati”

Francesco Facchinetti è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo italiano. E’ seguitissimo sui social, dove ogni giorno condivide tutto con i suoi seguaci. Pochissime ore fa ha raccontato dello stato di salute della piccola figlia.

Francesco Andrea Facchinetti è un conduttore televisivo, cantante, disco jockey e imprenditore nato a Milano nel 1980, città in cui vive con la famiglia. E’ figlio d’arte, il papà infatti è Roby Facchinetti, cantante italiano. Francesco è noto dagli anni 2000, quando era conosciuto come DJ Francesco, oggi però è conosciuto come personaggio televisivo ed è anche seguitissimo sui social dove condivide tanti dettagli della sua vita.

La carriera di Facchinetti è iniziata nei prima anni duemila, quando a soli venti anni compone e pubblica La canzone del capitano, brano divenuto tormentone e ancora oggi cantato, ballato e ascoltato da moltissimi italiani.

Dopo il suo debutto, Francesco da inizio alla sua carriera che decolla, partecipa infatti a diversi programmi televisivi come il Festival di Sanremo, L’Isola dei Famosi e Striscia la Notizia. In quegli anni conosce la sua prima moglie, Alessia Marcuzzi, una nota conduttrice italiana con cui ha una figlia.

Oggi Facchinetti è sposato con Helena Faissol, con la quale ha una figlia. La famiglia vive a Milano serenamente e il conduttore è legatissimo sia alla moglie che alla figlia, infatti condivide spesso contenuti con i fan riguardo la piccola.

La storia di Facchinetti sulla figlia

Francesco Facchinetti ama condividere ogni giorno contenuti e storie con i suoi fan e seguaci sui social. I suoi post sono di diverso tipo, infatti mostra spesso la sua routine, foto con i figli e spesso anche impegni di lavoro.

Lui e la moglie sono molto uniti ed entrambi sono legatissimi alla figlia di soli 7 anni, Lavinia, nata nel 2016 e che da pochissimo ha fatto il compleanno. Poche ore fa ha confessato a tutti i dettagli della salute della piccola.

Lo stato di salute di Lavinia

Francesco Facchinetti ha messo a disposizione nelle storie di Instagram un box domande per i fan, in modo che potessero porgli qualsiasi tipo di quesito. Uno di questi era in merito alla piccola Lavinia, gli hanno chiesto infatti come stesse.

Francesco ha risposto alla domanda con un video, raccontando i dettagli, ha detto: “La piccola Babysaura adesso sta meglio. Ci siamo molto spaventati perchè ha avuto la febbre a 39 e mezzo per un mese. Abbiamo fatto un sacco di esami e controlli e abbiamo scoperto solo l’ultima settimana che era la mononucleosi”.